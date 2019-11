Emlékpadot avattak Ercsiben Gozsdu tiszteletére

Kettős évforduló okán hirdették meg a Gozsdu-emlékévet, amelynek egyik záró akkordja volt csütörtökön az író emlékpadjának fölavatása.

Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár ebben az évben több eseménnyel is tisztelgett Gozsdu Elek író, ügyvéd, ügyész emléke előtt, aki a településen született 170 évvel ezelőtt. A halál évfordulója is kerek azonban, hiszen az író 100 éve, de már Temesváron hunyt el. Gyermekkorának emlékei azonban Ercsihez kötik, s a Duna-parti kisváros felbukkan írásaiban is, írja cikkében a feol.hu.

A csütörtöki ünnepi alkalmon Murzsa Kata olvasott föl Gozsdutól, majd sorolta az emlékév korábbi eseményeit. Szerveztek például felolvasó­estet, hirdettek irodalmi pályázatot, ezúttal pedig padot avatnak és cserjét ültetnek az író tiszteletére. Teszik mindezt azért, hogy ezentúl évente emlékezhessenek meg Gozsduról – tette hozzá.

Szabó Tamás polgármester fölidézte, ő hogyan fedezte föl magának az írót, aki Eötvös József báró mellett a másik emblematikus ercsi személyiség. Az életpályából idézve elmondta: Gozsdut gyermek­évei kötik Ercsihez, márpedig a gyermekkor mindenki számára meghatározó. Később az író tanult Budapesten és Temesváron, dolgozott ügyvédként, újságíróként, s alügyész, illetve királyi ügyész is volt. A szépírói munkásságról szólva elhangzottak az ismertebb művek: Az aranyhajú asszony, A köd, illetve a Tantalus.

– Fontos, hogy emlékezzünk Gozsdura, és minél többekkel ismertessük meg életművét! – hangzott el.

Ezután került sor a cserje elültetésére, majd a jelenlévők közül többen azonnal kipróbálták a padot.

Hétfőn 18 órától Szekernyés János temesvári irodalmár lesz a ház vendége, aki Gozsduról beszél, s felolvassák majd az irodalmi pályázatra beérkezett írásokat is.