Emlékeket követve

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Katona Zsuzsa ajánlja Tan Twan Eng: Az Esti Ködök Kertje című könyvét.

A malajziai Töoh bírónő a Kuala Lumpur-i Legfelsőbb Bíróság tisztelt és megbecsült tagja úgy dönt, hogy nyugalomba vonul. A szokásos ünnepélyes búcsúztató után elindul Cameron-felföldre. Négy­órás autózás után érkezik meg Jugiribe, az Esti Ködök Kertjébe. A bírónő tudja, hogy betegsége miatt nem sok ideje van elrendezni dolgait. Töoh bírónőnek nem csak a jelen és a jövő dolgai felől kell intézkednie. Hosszú évek óta gyötrődik a második világháború, a japán megszállás ideje és az utána történek miatt.

Malajzia mindig is soknemzetiségű ország volt. Generációk óta élnek az országban többek között kínaiak, hollandok, őslakók, angol gyarmatosítók. Töoh Jün-ling is kínai eredetű családból származik. Európában talán egy kicsit keveset tudunk arról, hogy mi is történt a második világháború alatt a délkelet-ázsiai szigetvilágban a japán megszállás alatt. Legismertebb, magyarul is olvasható könyvek erről az időszakról Clavell: Patkánykirály és Boulle: Híd a Kwai folyón című regényei.

Jün-ling nővérével együtt egy titokzatos, dzsungelben eldugott táborba került, ahonnan egyedül ő szabadult élve. Még a táborban megígérte a nővérének, hogy készít neki egy japánkertet. Ahhoz, hogy ígéretét beváltsa, tanulnia kell. Cameron-felföldön keresi fel Aritomót, a japán császár volt kertészét, hogy tanítsa meg a kertépítés tudományára és művészetére.

„A kertnek meg kell érintenie az ember legbensőbb lényét, át kell formálnia az érzéseit, el kell töltenie szomorúsággal vagy derűvel. Világosan meg kell láttatnia szemlélőjével az élet minden dolgának mulandóságát… Az idő e homokszeme ugyanúgy lehull, ahogy az utolsó falevél, ugyanúgy tovasodródik, ahogyan a virág egyetlen megmaradt szirma; ez a pillanat magában foglalja mindazt, ami az életben szép és szomorú.”

Tan Twan Eng regénye sokrétegű történet. Mihez kezdjünk emlékeinkkel? Szembe merünk-e nézni a valósággal? Lehet-e tisztelni és szeretni valakit, akinek népe fájó sebet ejtett az emberen? Mit is keres a japán császár kertésze Malajziában? Mi az összefüggés a kertművészet és a tetoválóművészet között? Töoh Jün-ling emlékeit követve talán mindenre választ is kaphatunk Jugiri történetén keresztül.