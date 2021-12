Elveszettek Birodalma

A Dunaújvárosi Hírlap független kiadó könyveladási adatai alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót. Közeledik a karácsony, az ajánlóval segítünk a szülőknek, hogy mi kerüljön a karácsonyfa alá a gyermekek részére.

J. K. Rowling: A karácsonyi malac

A hétéves Jack mindennél jobban szereti a plüssmalacát. Aztán egyszer – épp szent­este napján – az undok mostohanővére kidobja Püsmacot az autóból! Hiába kap helyette a fiú egy sokkal szebb plüsst, imádott kedvencét nem pótolhatja. Ám karácsony éjjele a csodák ideje, amikor minden életre kelhet… Így aztán Jack és bosszantó új játéka, a karácsonyi malac kockázatos utazásra indul az Elveszettek Birodalmába, hogy kimentsék a fiú legjobb barátját a szörnyűséges, játékpusztító Veszejtő markából. A veszélyes kalandban segítségükre van egy beszélő uzsonnásdoboz, egy bátor iránytű és egy Remény nevű szárnyas lény, de igyekezniük kell, mert ha nem találják meg Püsmacot még éjfél előtt, soha nem jutnak haza!

Szívet melengető, izgalmas történet arról, mit jelentenek a gyerekeknek a játékok. J. K. Rowling legújabb könyvének, amelyhez a méltán népszerű Jim Field készített kedves illusztrációkat, vitathatatlanul ott a helye a klasszikus családi kedvencek között.

Johanna Kathleen Rowling (1965– ) angol írónő, a Harry Potter-sorozat írója.

Már kiskorában történeteket mesélt két évvel fiatalabb húgának. A Wyedean középiskolába járt. Tanulmányait 1983-ban a kiváló és világhírű Exeter Egyetemen folytatta.

1990 nyarán sokat utazott a Manchesterből Londonba tartó vonaton, és ekkor fogalmazódott meg benne az ötlet egy fiúról, aki varázsló, de nem tud róla, és varázslóiskolába fog járni. Az egész történet kristálytisztán megszületett a fejében. Mikor négy órával később leszállt a vonatról a King’s Cross pályaudvaron, már több karaktert és helyszínt is kitalált. A történeten az ebédidejében dolgozott, pubokban és kávéházakban. Közben rövid történeteket és két, máig kiadatlan, felnőtteknek szóló novellát is írt, de ideje nagy részében a Harry Potter-történetekkel foglalkozott.

A könyv 1997 júniusában jelent meg Angliában. 1997-ben elnyerte a British Book Awards Children’s Book of the Year és a Smarties Book Prize Gold Medal for ages 9–11 díjakat.

(Forrás: bookline.hu)