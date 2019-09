Elton John élete – hol az őszinteség határa?

Az igazi nagyság ott kezdődik, amikor az ember már nem törődik vele, hogy mit beszélnek a háta mögött, mit írnak róla, és egyáltalán, mit gondolnak róla.

Kokainista? Alkesz? Meleg? Hősünk nem kivagyiságból lesz azzá: ripacs sztár, hóbortos zseni, magányos férfi , aki lassan fedezi fel tehetségét is, másságát is. Elfojtott érzései, szeretetlen gyermekkora taszítja a kielégíthetetlen szenvedélyek örvényébe – ez persze nem mentség, hanem magyarázat az életére. Hősünk tudja ezt, beleáll ebbe a – mások számára végigjátszhatatlan – játszmába, felvállalja betegségét (betegségeit): alkoholizmusát, kokainfüggését, szexfüggését, bulimiáját, azt, hogy gondja van a fűvel, a gyógyszerekkel és a dühkitöréseinek kezelésével, s ráadásul homoszexuális. Emberünk: Elton John. A Rocketman zenés fantázia Elton áttörést hozó éveinek hihetetlen történetéről. Azt a fantasztikus átalakulást követi nyomon, ahogyan a félénk zongorista csodagyerek Reginald Dwightból világszerte ismert szupersztár lesz Elton John néven.

Az inspiráló történet – amely Elton legkedveltebb dalaira van felfűzve, a főszereplő Taron Egerton előadásában – nyomon követi a kisvárosi srácot az úton, amelynek során a popkultúra egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki magát. A Rocketman az ő életét dolgozza fel, egészen addig a pontig, amíg be nem esett egy meetingre, az Anonim Alkoholisták gyűlésére – ami aztán teljesen megváltoztatta az életét. Ez utóbbiról, a megváltozott életéről vajmi keveset árul el a film, a világhírnévig vezető út, majd a lejtőn szánkázás kap nagyobb hangsúlyt. Anynyit enged megtudni, ami a történet szálait elvarró filmvégi narrációban elhangzik: Elton 28 éve józan, és az is marad. De… még mindig gyengéje a shoppingolás. A filmben Jamie Bell alakítja Elton állandó szövegíróját és szerzőtársát, Bernie Taupint, Richard Madden játssza Elton első menedzserét, John Reidet, Bryce Dallas Howard pedig Elton anyját, Sheila Farebrothert testesíti meg. Miután az egyik producerként is Elton jegyzi a filmet, a valósághűség garantált. Ami igencsak naggyá teszi a címszereplőt, az a hihetetlen alázat, amivel bemutatja a sztár életének a kínos-kényes részeit, miközben elhallgatja, hogy mellesleg lovaggá ütötték, és a francia Becsületrend kitüntetettje. Lehet, hogy erről fog szólni a folytatás?