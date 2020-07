Elsárgult lapok őrizték

A dunaújvárosi A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Farkas Petra ajánlja az Egy meszely az fél icce: Szabó Magda ízei című kötetet.

„1 kiló zsíros szóda, 3 kiló zsiradék, 8 liter víz, ha nincs lúg. Főzni körülbelül 3 óra hosszat.” (Szappanfőzés)

Szabó Magda hagyatékából előkerült két, kézzel írott, családi recepteket tartalmazó füzetecske. A bennük található ételek sokszínűsége és érdekessége már pusztán kultúrtörténeti szempontból is érdekessé teszi a kiadásukat, ám olyan emlékekről van szó, amelyek sok szálon kötődnek Szabó Magda életéhez és írói világához, és ahhoz a miliőhöz, amely a hétköznapokban körülvette őt.

A két szakácskönyvet a hagyaték gondozója, Tasi Géza találta, majd ő is szerkesztette a könyvet. A gyűjtemények közös vonása az, hogy az akkori irányvonalnak megfelelően a francia ételkészítésen alapul.

A régebbi füzetbe az 1800-as évek végén kerültek be az első receptek. Az elsárgult lapokon túlnyomórészt a „zseniálisan főző” Jablonczay Gizella receptjeit, köztük süteményekét olvashatják, de időnként más ismerősök is felbukkannak a famíliából és annak környezetéből. A másik kézírásos füzet szerzőjét nem ismerjük, és a receptek valószínűsíthetően későbbi keletkezésűek. A vállalkozó szellemű olvasók akár el is készíthetnek egy-egy receptet, akik viszont nem, azok is átérezhetik olvasás közben azokat a régi ízeket és illatokat, amelyekben annak idején Szabó Magdának is része lehetett. Mint ahogyan a családregényeiben is megelevenedik több mint száz év kultúrtörténete, úgy ebben a receptgyűjteményben is felfedezhetjük egy letűnt világ életmódjának étkezési szokásainak lenyomatát.

Csokoládétorta – Sacher

„Egy kávéskanál vaj, 15 deka vaníliás cukorral habosra verni, hozzá 5 sárga, 15 dkg hámozatlan darált mandula, 4 cerkli csokoládé, 1 meszely víz, vastagra főzve, ha kihűlt, az előbbihez jön úgyszintén 5 fehér habja, kevés prézli és egy kanál liszt.

Máz: Kevés vízzel cukrot feltenni, míg nyúlik, bele 1 cerkli csokoládé, ekkor az egészet főzni, és melegen a tortára önteni. (Egy kevés vajtól fényesebb lesz.)”