Előny, hét lépésben

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár munkatársai közül Kovács Dóra ajánlja Shawn Achor: A boldogság mint versenyelőny című regényt.

Hogyan legyünk sikeresek a munkában a pozitív pszichológia eszközeivel? Ahogy a könyv alcíme is mutatja, a kötet arra keresi a választ, hogy miként használhatjuk a pozitív pszichológiát munkánk során, és ezzel hogyan válhatunk sikeresebbé. A XXI. században nagy figyelmet kapott a pozitív pszichológia. Sokak szerint, a pszichológia ezen ága hozzásegítheti az embereket a jobb jövő kialakításához és egy teljesebb, boldogabb élethez is. Az átlagemberek úgy gondolják, hogy van egy bizonyos körforgása az életnek, egy bizonyos vonal, ami normális és nem megváltoztatható. A vonal valahogy így képzelhető el: dolgozom, amiért sok pénzt keresek, amitől majd boldog leszek. Tehát munka-karrier-pénz-boldogság a séma. Shawn Achor viszont máshogy látja a dolgokat. Elképzelése szerint előbb kell boldognak lenni, hogy aztán könnyebben elérjük a céljainkat. Hét lépcsőben levezeti, mi is kell ahhoz, hogy a boldogságot képesek legyünk versenyelőnyként használni. Az egyik ilyen lépcső, hogy megtaláld a munkád értelmét. Fontosnak tartja, hogy az emberek olyan munkát végezzenek, amit élveznek. Ugyanis, ha egy ember élvezi, amit csinál, akkor már nem munkája van, hanem hivatása és sokkalta többet képes nyújtani akkor, ha azt a munkát, amit végez, sajátjának tekinti. Jóval kreatívabb az ember, ha hivatásában helyezkedett el. Boldog, mert azt csinálja, és azért kapja a pénzt, amit szeret csinálni. Achor szerint az ilyen emberek sikeresebbek lesznek. Ebből adódóan azt tanácsolja, hogy mindenki a hivatását keresse, vagy ha erre nincs módja, hozzon ki minél többet abból a munkából amit végez. Keresse meg, hogy mi a munka értelme, mivel szolgálja az embereket az a bizonyos munka. Ez pozitív hatással lesz majd a munkavégzésére, a boldogságára, az előmenetelére – legalábbis elméletben.

A kötet során Achor felvázolja a hét lépcsőt, amelynek segítségével jobban megtalálhatjuk az egyensúlyt a munka és boldogság között. Kísérletekkel, statisztikákkal bizonyítja, hogy az ember bizonyos feltételekre hogyan reagál, miként cselekszik. Hogy mennyit jelenthet egy jó főnök, vagy éppen egy összetartó kollektíva. Hogy mennyivel hatékonyabbak azok a munkahelyek, melyeken a kollektíva összetart, és a főnök is pozitív megerősítéseket ad negatív helyett.