Elmarad a FEZEN

A nagyobb nyári fesztiválok közül a székesfehérvári FEZEN fesztivál jelentette be először, hogy a nyári buli elmarad. Helyette kilátásba helyeztek egy őszi hosszú hétvégét, sőt a FEZEN szervezőinek – mint azt a fesztivál hivatalos oldalán is megírták – mindenkivel sikerült megállapodniuk a jövő évi fellépések ügyében. A sztárok tekintetében ígéretük szerint néhány igazán nagy meglepetésen is dolgoznak a szervezők.

Vezető képünk illusztráció.