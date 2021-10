Élet a vízparton – kiállítás gyermekrajzokból

A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület egy évvel ezelőtt hirdetett rajzpályázatot óvodás és általános iskolás gyerekek számára Élet a vízparton címmel.

Somfai Rezsőtől, a sporthorgász-egyesület elnökétől megtudtuk, hogy hetvenhét pályázat érkezett, amelyeket még januárban bíráltak el.

– Minden résztvevő egyéves ingyenes horgászbérletet kapott, a helyezettek pedig horgászfelszereléseket. Szerettünk volna a rajzokból kiállítást szervezni, ebben a Munkásművelődési Központ volt a segítőnk, a partnerünk. Ötvennyolc fantáziadús, remekebbnél, remekebb rajzot lehet most megtekinteni az MMK Népmesepontján – tudtuk meg az elnöktől.

Somfai Rezső szeretné, ha a kiállított alkotások közül magánszemélyek, vállalatok, intézmények vásárolnának, az utóbbiak kitennék az irodájuk falára, és az eladásból befolyó összeget a következő gyermekrajzpályázatba forgatnák vissza.

Ugyanis az már eldőlt, hogy 3–15 évesek számára itt az újabb lehetőség művészkedésre. A pályázat témája ezúttal: „Vízparti élet a gyerekek szemszögéből”. Három korcsoportban várják a szervezők a pályaműveket: óvodásoktól, általános iskola alsó és felső tagozatosaitól.

Somfai Rudolf nagyon fontosnak tartja azt, hogy a gyerekekkel megszerettessék a természetet, és időnként álljanak fel a számítógép mellől, és ismerkedjenek meg a természet csodáival. Persze a horgászatot is népszerűsítenék a körükben, szeretnék, ha minél többen felismernék a sporthorgászat szépségét.

Az elnök a kiállítás megnyitóján is leginkább a fentiekről beszélt, azt külön kiemelte, hogy a rajzpályázatnak az is célja, ha a gyerekek víz közelében járnak, akkor „ne csak nézzenek, hanem lássanak is”.

A második rajzversenynek is ez a célja. A feladatkiírásban – a többi között – az alábbiakat olvashatjuk azzal kapcsolatban, hogy miről is „szóljanak” a rajzok. Milyennek találod a vízparton megtalálható növényeket? Írj a vízi világhoz fűződő saját élményeidről. Hogyan ábrázolnád a vízi közlekedésben használatos járműveket, milyen horgászati módszereket, halfajtákat ismersz?