Egyszerű ácsmester, aki igaz ember volt

Sokan, sokfélét gondolunk május első napjának ünnepvoltáról. Még emlékszünk a zajos, felvonulásokra, a vidám, sörös-virslis május elsejékre, azt azonban talán kevesebben tudják, hogy erre a napra más ünnep is esik: Munkás Szent József ünnepe.

Nem új ünnep ez, IV. Sixtus pápa még 1479-ben jelölte ki ezt a napot Szent József emlékezetének tiszteletére. A munka ünnepeként a XIX. század végén, 1890-ben ünnepelték meg először, az erősödő munkásmozgalom küzdelmének eredményeként, és egészen 1990-ig szinte a világon mindenütt megtartották.

Észrevétlenül lopakodott ünnepnapjaink közé

Azután ismét Jézus Krisztus nevelőapjának emléknapja lett, lassan, csendben, alig észrevehető módon lopakodott be az ünnepnapok közé. Olyan szerényen, amilyen szerény ember a névadója volt. Mert való igaz, hogy Szent József az egyik legnagyobb a szentek közül, ugyanakkor a legkevésbé ismert. Történetéről, életéről alig tudunk valamit. A személyével foglalkozó szerzők inkább karakterére következtetnek, mivel megbízható dokumentumként csak a bibliai szöveg áll rendelkezésünkre róla. A Szalézi rend alapítója, Don Bosco így jellemzi: „az apostoloknak fáklyáknak kellett lenniük, amelyek megmutatják Őt (ti. Jézust) a világnak, amíg József fátyol volt, amely eltakarta. József tehát nem önmagáért élt, hanem Jézus Krisztusért.” Ferenc pápa a „csöndes engedelmesség embereként írja le, aki magára vette az apaság terhét, amely nem tőle, hanem az Atyától származott.”

Nem szavakkal tanított, hanem az életével

Mások szorgalmas munkásságát, mély hitét, szelíd emberségét emelik ki abból a pár sornyi evangéliumi részletből, ami fennmaradt róla. Szent József maga egyetlen mondatot sem hagyott ránk, nem tanított szóval, csak az életével. Tudjuk, hogy Máté evangélista „igaz embernek” nevezi, ami abban az időben nem üres szóvirág volt, hanem a legnagyobb elismerés. Az igaz ember Isten felkentjének számított. Tudjuk, hogy családfáját Jákobig, azon belül Dávid királyig vezetik vissza, s hogy a nemzedékek száma pontosan negyvenkettő, mégpedig a következők szerint: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedékkel, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig szintén tizennégy nemzedékkel, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig ismét tizennégy nemzedékkel kell számolnunk.

A legkisebbé a legnagyobb felelősség

József tehát királyi sarjként egyszerű munkásember volt, szegény ember, aki magát és családját kétkezi munkából tartotta el: ács volt a foglakozása. Családjában is ő volt a „legkisebb”, hiszen Jézus és Mária nála jelentősebb személynek számítottak, mégis ő viselte a legnagyobb felelősséget – értük. „Íme a hű és okos szolga, kit az Úristen a saját családja, a Szentcsalád fölé rendelt” írja róla Máté.

A család sorsának irányítása tehát nem Jézusra vagy Máriára hárult, hanem az apára, ahogy napjainkban is jellemző. Már a gyermek megszületése után figyelmeztetést kap: „Vedd a gyermeket és anyját, és fuss…” Majd Nagy Heródes halála után újabb parancs érkezik: „Vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére…” A család Názáretben történő letelepedésére is Józsefhez érkezik az utasítás. „Az emberré lett Teremtő sorsának irányítását Isten, József­re bízta, mert igaznak találta, s ő Isten engedelmes szolgáinak a legengedelmesebbjeként” végezte a feladatát – írja Gallus Tibor jezsuita szerzetes Szent József lelke című, 1939-ben megjelent könyvében. Majd hozzáteszi: A zajos utca embere sosem fogja megérteni Szent Józsefet. És lássuk be, ebben nem tévedett nagyot!

Isten nagy családjának védőszentje

A katolikus egyházfők sokat fáradoztak Szent József méltó tiszteletének formálásán. Sok-sok ügynek, foglalkozásnak lett védőszentje. IX. Pius pápa 1870-ben az egyháznak, Isten nagy családjának védőszentjévé tette. De ő a védőszentje az édesapáknak és a munkásoknak is. Különösen figyelemre méltó, hogy a XI. Pius pápa 1937-ben, tehát jóval a kommunizmus hatalomra jutása előtt a „Divini Redemptoris” kezdetű körlevelében Szent Józsefet a bolsevizmus elleni küzdelem pártfogójának választotta a következő szavakkal: „Hogy az óhajtott célt – Krisztus békéjét Krisztus országában – minél hamarabb elérjük: a katolikus egyház nagy küzdelmét a kommunizmus hatalmas világmozgalmával szemben Szent Józsefnek, az egyház hatalmas védőjének pártfogása alá helyezzük”.

Utódja, XII. Pius pápa viszont 1955-ben, a kommunizmus legkeményebb időszakában, május 1-jét Szent József, a munkásember liturgikus emléknapjává tette az egyházban. Most, így az anyák napja közeledtével gondolhatunk a család másik támaszára, az édesapákra is!