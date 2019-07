Egymásra talált a műsor és kitartó közönsége

Talán a nyári szezon legrangosabb kulturális eseményét valósították meg Dunaföldváron a múzeumok éjszakája rendezvényen. A helyszín a csodálatos Vár udvara volt.

A több korosztályt is sikerrel megszólító míves program már délután elkezdődött, a döccenőt csupán az itt talán még soha nem látott intenzitású viharcella megjelenése hozta. A gondos szülők az apróságokat haza menekítették, a kemény mag viszont kiállta a szörnyű égi tűzijáték legnagyobb tombolását is.

Oka volt a büszkeségre

Az eseményeket lebonyolító Városi Művelődési Központ igazgatója, Pataki Dezső érthetően büszke volt a nap sikerére.

– Örömmel ajánlom az ezen a napon megnyílt két kiállításunkat az érdeklődők figyelmébe. Fantasztikusan szép anyagot kaptunk a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesülettől. Minden, Földváron járónak ajánlom, hogy tekintse meg azt a Fafaragó Galériánkban.

– Az esti órákra is jutott egy kiállításmegnyitó. Az Ispán házban a „Fotózd le a múltat!” elnevezésű pályázatra beküldött remek, Dunaföldvár emlékeit feldolgozó alkotások láthatók. A koncepció az volt, hogy a résztvevők keressenek egy régi fotót a városról, és hasonló látószögben örökítsék meg a mai környezetében azt az objektumot. A kettőből pedig montázsokat készítettek. Az erre beérkezett negyvenöt művet zsűrizték, aminek a díj­átadójára is akkor került sor. A kiállítás – múlt és jelen összekapcsolásával – egészen egyedi, érdekes élményt ígér a látogatónak.

A visszatekintés fontossága

– A múltunk nélkül a jelenünk és a jövőnk sem működhet. Időnként vissza kell tekintsünk. Különösen fontos ez az ilyen jeles évfordulókon, mint az idei, hiszen harminc­éves lett a városunk. Az itt látható alkotásokat mindenképen megőrizzük az utókor számára.

Különleges programokat biztosítottak

Szer Noémi, a Dunaföldvári Városi Művelődési Központ rendezvényszervezője és marketinges munkatársa jó házigazdája volt az eseményeknek.

– A színes programban különlegességgel is készültünk. Egy tárlatvezetéssel egybekötött kiállítás-látogatásra invitáltuk az érdeklődőket. Az egyik helyszín a toronyban látható Sárdy-kiállítás volt. A Nagykónyiban született művész egy ideig kántortanítóként élt a városban. Erre egész életében büszke volt. Hasonlóképen vezettük végig őket a Magyar világ – török világ című új állandó kiállításunkon is, ami különleges élményt ad a történelmi falak között. Mindeközben a gyerek számára tréfás feladatokkal készültünk, akik örömmel vettek részt a nekik való kihíváson. Ezt egy népi játszóház egészítette ki. A szabadtéri színpadon a Gamila Orientális Tánccsoport mutatta be a műsorát. Ennek az eseménysorozatunknak nagyon jó volt a látogatottsága. Kár, hogy az időjárás áthúzta a számításainkat.

A kávéházi dalok az ítéletidőben is jól hatottak

Derzsi György színművész és operetténekes, valamint a viharálló zenekara a legőrültebb égzengés közben, a már szinte özönvíz szerű körülmények ellenére is látszólag könnyedén és derűsen vitte végig a régi kávéházi hangulatot idéző koncertjét, amelyben bőséggel hallhattunk Sárdy János-dalokat is. Ezzel emlékeztek a város büszkesége halálának ötvenedik évfordulójára. A kiváló előadáshoz nagyszerű, a szörnyű vihartól sem megrettenő közönség is járt.

Egymásra találtak és felejthetetlen estét töltöttek el együtt.