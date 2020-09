Egyforma tehetséggel formált meg hősöket, de gonoszokat is

„Igazságomból nem engedtem soha, káros szenvedélyem a dohányzás, meg az, hogy tehetségtelen, ezért rosszakaratú emberekkel összeférhetetlen vagyok” Latinovits Zoltán

Történelem

Budapesten 1931. szeptember 9-én született Latinovits Zoltán Kossuth- és Jászai Mari- valamint Balázs Béla-díjas magyar színművész. Nem véletlenül hívták már életében is a „színészkirálynak”, mert páratlan tehetséggel áldotta meg a sors, ő volt a magyar színjátszás egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. A hölgyek bálványozták, fél Magyarország szerelmes volt belé, egy lebilincselő hanggal rendelkezett.

Megmondta az igazat, néha kíméletlenül, szigoróan, de bátran és találóan

Sokan összeférhetetlennek tartották egyéni véleménye, meg nem alkuvó szemlélete és nehéz természete miatt. Mindenkinek megmondta szemébe az igazat, néha kíméletlenül és túlzottan szigorúan, de mindenképpen bátran és találóan. Egy zseni volt!

A hatvanas években ismerte meg Latinovits Zoltán a másik nagy filmcsillagot, Ruttkai Évát. Regényesen nagy, szenvedélyes szerelmük számos, közös filmalkotásukba és színházi produkciójukba is átáradt. Egy álompárt alkottak.

Építészmérnökből színész lett

Édesapja, Latinovits Oszkár délvidéki földbirtokos volt, édesanyja pedig Gundel Katalin a legendás vendéglátós család leszármazottja. A kis Zoltán megszületése után apja elhagyta a családot, ami később mély nyomokat hagyott művész életében és lelkében. Anyja 1941-ben ismét férjhez ment, mégpedig Frenreisz István kórházi főorvoshoz, akitől két fia született, az egyik a később szintén ismerté vált Bujtor István színművész, valamint Frenreisz Károly, a Metro, LGT és a Skorpió népszerű zenésze.

Bujtor István egyébként Keleti Márton filmrendező tanácsára, az első filmszerepe idején apai dédanyai ükapja után, vette fel a Bujtor nevet.

Latinovits Zoltán 1949-ben érettségizett a budapesti Állami Szent Imre Gimnáziumban. Még gimnáziumba járt, amikor egy önképzőköri előadáson bemutatták Sárközi György, Dózsa György című drámáját. Ott Latinovits eléggé feszengve, sőt lámpalázasan szerepelt, de ezt valahogy olyan jól leplezte, hogy az előadáson részt vevő Bajor Gizi – a kor egyik legnagyobb színművésznője – azonnal felfigyelt rá, és azt tanácsolta neki, hogy foglalkozzon színjátszással.

Latinovits azonban az építőipar felé fordult, először kitanulta az asztalos szakmát, majd hídépítő munkás lett, később viszont beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1956-ban vörösdiplomás építészmérnökként végzett. A szocialista rendszerben az kapott vörösdiplomát, akinek a tanulmányi ideje alatt csak kitűnő jegyei voltak. Latinovits ez mellett még kitűnően sportolt, kosárlabdázott és vitorlázott is.

Egyetemi évei alatt irodalommal is foglalkozott, rendszeresen szavalt a különböző rendezvényeken, majd Lehotay Árpád és Galamb Sándor tanítványaként, a MÁVAG színjátszó csoportjának tagjaként ismerkedett a színészettel. A MÁVAG, a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára volt, a MÁV-ot mozdonyokkal és gördülőállománnyal ellátó gyár egészen 1959. január 1-ig működött. Több ezer főt foglalkoztató állami ipari nagyvállalatként működött, amely Budapest VIII. kerületében a Kőbányai út, a Hungária körút, Vajda Péter utca, Orczy út által határolt kiterjedt ipari terület létesítményeit foglalta magában.

A világot jelentő deszkákon

A budapesti sikereken felbuzdulva a fiatal Latinovits Debrecenbe ment, ahol segédszínésznek szerződtették. Olyan nagy személyiségekkel játszhatott együtt, mint Márkus László, Simor Ottó, Lőte Attila, Harkányi Endre, Medgyesi Mária, Novák István és Tyll Attila.

Latinovits később bevallotta, hogy néha feszengve érezte magát ezen nagy művészek között, de ugyanakkor rengeteg segítséget is kapott tőlük, amiért ő hálával tartozik ezeknek az embereknek.

Nevével először 1957-ben találkozhattunk egy debreceni színlapon, Heltai Jenő Tündérlaki lányok című darabjában Pázmán Sándor szerepét játszotta.

Debrecenből Miskolcra távozott, ahol két évig volt a városi színház tagja, majd visszatért a debreceni Csokonai Színházhoz. 1962-ben a fővárosi Vígszínházhoz szerződött, ahol bemutatkozó előadása 1962. szeptember 26-án volt, a Várkonyi Zoltán által rendezett Különös találkozó című darabban. Négy év után a Thália Színház társulatának lett a tagja, ahol nagy sikerrel játszott Örkény István Tóték című darabjában. Játszott még a veszprémi Petőfi Színházban illetve az Irodalmi Színpadon is.

Utolsó színházi szerepére 1976. február 27-én került sor, a fővárosi Operettszínházban. A darab címe A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak volt.

Valóban ő volt a „színészkirály”

Latinovits Zoltán játékstílusát a pontos szerepértelmezés, az indulatok kidomborítása jellemezte, mindezek párosultak egy kivételes ironizáló hajlammal. Egyformán tudta megformálni a klasszikus hősöket, de a gonoszokat is, találékonysága és helyzetfelismerése a színpadon páratlan volt. Színházi szerepei között az egyik legnagyobb a Rómeó és Júlia volt, Júlia szerepét Ruttkai Éva játszotta, de hatalmasat alakított a Játék a kastélyban, a Tóték, az Ügynök halála című darabokban is, továbbá emlékezetes maradt a Ványa bácsi Csehov-műben mutatott játéka is.

Sok filmben is szerepelt, igazán talán akkor lett országosan is elismert művész. A többi között játszott az Aranyember, a Szegénylegények, az Egri csillagok, a Pacsirta, és a Szindbád című alkotásokban. Az Utazás a koponyám körül című filmadaptációjáért a San Sebastián Nemzetközi Filmfesztivál a legjobb férfiszínésznek járó díját vehette át.

Szavalatai máig lenyűgözik a hallgatót, a Magyar Televízió archívumából lejátszott felvételeken talán tőle hallhatjuk ma is legautentikusabban Ady Endre, József Attila, Petőfi Sándor, Kosztolányi Dezső és más költők műveit.

Egyesek akkor rendszerellenesnek is tartották, mert sokat vitatkozott a szocialista hatalom meghatározó személyiségeivel, egy új magyar színházi formát szeretett volna létrehozni, ami jócskán eltért az akkor megszokottól és megengedettől. Hozzá hasonló színészekkel és színházi emberekkel szeretett volna újítani, amit a merev kommunista hatalom rendre elutasított.

Az akkori kultúráért felelős politikusok pontosan tudták, hogy az akkor már országosan is nagyon népszerű Latinovitsot nem lehet csak úgy egyszerűen félretenni, ezért ott próbálták kikezdeni, ahol lehetett.

Gyermeke nem született, amikor Ruttkai Évával való kapcsolatáról kérdezték, azt válaszolta:

„Az összes díjamat, szerepet és sikeremet elcserélném két kisgyerekre”.

Baleset vagy öngyilkosság?

Harcait, igazságkeresését megfogalmazta a Ködszurkáló című önéletrajzi kötetében, amelyet 1973-ban adtak ki. A kortársak meg nem értése fel­őrölte idegeit, ezért hosszabb ideig depresszióval is küzdött.

Latinovits Zoltán mindössze 45 éves volt, amikor 1976. június 4-én a balatonszemesi vasúti átjáróban életét veszítette. Máig tisztázatlan, hogy halála a véletlen műve volt, vagy öngyilkosságot követett el. A vonatot vezető személy a vizsgálat során elmondta, hogy egy, a kezeit föltartott személy ugrott hirtelen a sínekre, mindössze néhány méterre a mozdonytól. Mivel az eset jóval a féktávolságon belül történt, a tragédiát már nem lehetett elkerülni.

Az akkori kor szellemét idézi, hogy az országos napilapok, Latinovits Zoltán halálhírét nem a címlapokon, hanem az egyszerű gyászjelentésekben tették közzé.

A Népszabadságban, a Népszavában, a Magyar Nemzetben és a Magyar Hírlapban is ugyanaz a szöveg volt olvasható:

„Latinovits Zoltán érdemes művész 45 éves korában – hosszan tartó, súlyos betegség után – véget vetett életének. A mai magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége volt. Halála kulturális életünknek súlyos vesztesége. Temetéséről később történik intézkedés”.

Búcsúztatásán a magyar irodalom számos olyan meghatározó alakja vett részt, mint Illyés Gyula, Örkény István vagy Pilinszky János. Illyés Gyula „Búcsú L. Z.-tól” című expresszionista versében emlékezett meg a színészkirályról.

Többen állítják azt, hogy a kádári hatalom, a színész származását tekintve, sohasem szimpatizált Latinovits Zoltánnal, folyamatosan zaklatták, tönkretették idegrendszerét, és ez vezetett az öngyilkossághoz, mások viszont azt próbálják bebizonyítani, hogy egyszerű baleset történt. Ezt arra alapozzák, hogy a végzetes napon a színészóriás az édesanyjával tervezett vacsorázni, és előtte egy kisebb sétára indult. Közben az átjáróban túl közel állt a sínekhez, ezért a vonat elsodorta.

Akárhogy is történt, a magyar színművészeti világ szegényebb lett egy hatalmas tehetséggel!

