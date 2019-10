Egyazon város, de húsz, különböző objektíven keresztül

Közös fotókiállítást rendeztek a dunaújvárosi fotósok és a budapesti Sasszem Fotókör csapata. Az evangélikus templom galériájában péntek este nyílt meg a tárlat.

Mintegy húsz kiállító munkáját tekinthetik meg az amatőr fotográfia irányt fogékony érdeklődők az evangélikus templomban. Az Így látjuk Mi – Így látjátok Ti Dunaújvárost című tárlatot pénteken este nyitotta meg Gulácsi Zoltán kiállításszervező. Úgy fogalmazott, a tárlat képei pozitívan felkavarják a szemlélődőt. Érdekes látni, hogyan közelítik meg ugyanazt az egy, bár nagyon tág témát, Dunaújvárost különböző emberek úgy, hogy a fotósok egyik fele maga is dunaújvárosi, a többiek viszont csak vendégként jártak, járnak itt. A fényképek jól visszaadják azt, mennyire téves a sztereotípia, miszerint ez csupán egy szocreál város füsttel és gyárakkal – ezt a kijelentést bátran kikérhetjük magunknak. Egy gyönyörű, megkapó település, ahol még az igen kicsiny részletek is nagyon jelentősek tudnak lenni.

Elmegyünk mellettük, talán észre sem vesszük, milyen fontosak. Itt egy szintén dunaújvárosi kötődésű fotós, Zsedrovits Enikő korábbi tárlatát is megemlítette, aki az Úgy hagyott című kiállításának fotóival azt mutatta meg a szintén Dunaújvárosban és környékén fotózott magányos, elhagyatott épületekkel, hogy mennyi lenyomata van a múltnak, amit akár el is felejtenénk, ha nem beszélnének róluk a képek. Mindennek van értéke, legyen az egy omladozó ház vagy egy korhadó fa. Ember hozta létre, emberi emlékek köthetők hozzá. Erről (is) mesél az Így látjuk Mi – így látjátok Ti kiállítás anyaga.

A megnyitó fényét Dinnyés József zenész akusztikus gitárjátéka és énekes előadása emelte. Dinnyés József mellett énekelt és gitározott még az egyik dunaújvárosi kiállító, Tükör Balázs is. A tárlat november 14-ig látogatható.