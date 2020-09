Egy város épült itt fel

Várostörténeti kiállítás nyílt az Intercisa Múzeumban pénteken délután. Mint azt Farkas Lajos, az intézmény igazgatója elmondta, a tárlat anyaga nagyrészt a múzeum gyűjteményéből való, de vannak személyes tárgyak, fotók is, bemutatva azt az időszakot, amikor hetven évvel ezelőtt egy város épült fel a kukoricaföldeken, s hogy miként népesült be azon városépítőkkel, akik az új élet reményében érkeztek ide az ország minden tájáról. A kortörténet egészen 1961 novemberéig tart, amikor is Sztálinvárosból Dunaújváros lett. Az Intercisa Múzeum a többi között ezzel az időszaki kiállítással tiszteleg a város fennállásának évfordulója előtt. A tárlatot november 15-ig lehet megtekinteni. Képünkön Horváth Tamás és Farkas Lajos.