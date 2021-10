Egy óra alatt negyven bejelentés érkezett a „csend” éber őreihez

Dunaújváros – A BeatKOHO együttes a közelmúltban új videóklippel jelentkezett, amelyet a Backstage című dalukhoz forgattak. A csapat gitárosa, Tóth (Töki) Zoltán beavatott bennünket a legújabb kisfilmjük kulisszatitkaiba, sőt, arra is választ kaptunk, hogy mi a helyzet jelenleg az együttessel.

– Mesélj a klipről, honnan az ötlet, kinek a fejéből pattant ki, hogy a dunaújvárosi városháza tetején forgassatok?

– A klip megszületése önmagában elég nehézkes volt, mert amit gyárilag kitaláltunk hozzá, igen bonyolultnak tűnt elsőre, és ezért egy teljesen más úton indultunk el. Talán ez is lett az oka annak, hogy a zenekar történetében először egy már felvett vizuális anyagból végül nem lett klip. Igen, így ahogy mondom, felvettünk egy videóklipre való anyagot, ami aztán sajnos a kukában landolt. Valahogy nem éreztünk benne elég lelket. Ezúton is elnézést kérünk az első forgatócsoporttól.

Szilvi a kamera elindítása utáni nagyjából harmadik másodpercben spontán el tudott kezdeni sírni

Aztán valahogy úgy alakult, hogy megbeszéltük, hova, minek siessünk, hiszen maga a dal is majdnem egy évig készült, mire elérte végleges formáját. Felkerestük Liszkai Gábor barátunkat, akivel az első három videóklipet is készítettük, és átbeszéltük a Backstage megvalósíthatóságát. A szám és klip védnöke ezúttal Paths (Pacskó Ádám) volt, az ő agyszüleményét igyekeztünk a kamera elé állítani, ami, azt hiszem, sikerült is a végére.

– Milyen volt a fogadtatás, a lakók hogyan reagáltak a forgatásra?

– A forgatás kétnapos volt. Volt egyszer egy sztorivonal, amiben a főszereplő hölgy rombolja a testi és lelki egészségét, és volt a „zenekari rész”, amiben egy igen extrém helyszínen muzsikálunk. Az előbbi viszonylag könnyen ment, általam rendelkezésünkre állt a Kaptár Music Pub és a Bal2 Kocsma, tulajdonképpen az egész OFF-SOR (Dunaújváros „szórakoztatónegyede”). Az utóbbi már problémásabb volt, hiszen nem máshol szerettünk volna zenélni, mint a dunaújvárosi városháza tetején.

Az engedélyek és az időpontkérés után sikerült is megmásznunk az épületet, és egy laza kedd estén leforgattuk a zenekari jeleneteket.

Igen ám, de hiába volt meg az összes engedély, hiába jeleztük előre a dunaújvárosi Facebook-csoportokban, hogy „zajszennyezés” várható, nagyjából 1 óra alatt 40 bejelentéssel kiérkeztek a rend éber őrei, akik finoman megkértek minket, hogy csituljunk. Addigra mondjuk, hála Istennek, túl voltunk a nehezén. Mindenesetre megoldottuk az ügyet. Nagyon izgalmas volt!

– Az Eltérő című dalhoz a klipet Joe rendezte, a Backstage-­hez pedig Pacskó Ádám. Milyen volt együtt dolgozni?

– Mindkettőjükkel gördülékenyen ment a munka. Megvoltak az elképzeléseik, és a kiteljesedésben Liszkai Gabi segítette őket. Ádi a dalhoz illő, kicsit sötétebb hangulatú klipet tervezett. Szerintünk elég ütősre sikeredett. A dal és klip érdekessége, hogy ebben Joe nem jelenik meg. Ez is egyedi a zenekar történetében, ilyen még nem volt.

– A klipben szerepel Tóth Szilvia Lilla és Simon Miklós. Milyen volt a közös munka?

– Imádtuk a srácokat. Szilvit Ádám kontaktjai révén sikerült felkérnünk a kliphez. Róla azt kell tudni, hogy foglalkozását tekintve is profi színésznő. A nemrég megszűnt Jóban Rosszban című sorozatban is feltűnt, de az Aranyéletben is volt mellékszerepe. Egy rendkívül tehetséges csajszi, akitől hanyatt dobtuk magunkat, amikor a kamera elindítása utáni nagyjából harmadik másodpercben spontán el tudott kezdeni sírni. Hihetetlen volt. Onnantól biztosra vettük, hogy ezzel a részével nem lesz gond. Mikit pedig általam ismeri a banda. Neki semmilyen színészi előképzettsége nincs, de remekül hozta a menedzserszerepet, nagyokat mulattunk a felvétel alatt a Szilvivel való veszekedéseiken. Miki egyébként a #napfénysör című klipünkben is feltűnt már. Lassan visszatérő szereplő lesz.

– A Backstage egy általánosan felbukkanó jelenség történetét meséli el. A szöveggel és klippel is rátapintottatok a lényegre…

– Köszönjük. A szöveget Ádi már évekkel ezelőtt megírta, aztán fiókba került. A téma alapvetően a szórakoztatóipar elkorcsosulását táncolja körbe egy fiktív személy leírásán keresztül. Ezt egy kicsit másabb kompozícióban jelenítettük meg a videóban, itt főleg egy sikertelen előadóművész „hattyúhalálát” mutattuk be néhány jeleneten keresztül. Az a jó, hogy vannak benne konkrétumok is, de tartalmaz tágabban értelmezhető motívumokat is.

– Tervek? Hol láthatunk benneteket legközelebb?

– Sajnos a Covid-helyzet miatti bizonytalanság nem segített minket a koncertszervezésben, így lekötött bulink jelenleg nincs. Ez nem jó, de nem is tragikus. Kicsit befelé fordulunk most, igyekszünk csiszolni a tagok egymással való kapcsolatát, megtalálni a motivációt az új dalok írásában, és szeretnénk valami rövid távú jövőképet felállítani, ami alapján dolgozni tudunk.