Egy misztikus thriller

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Kiss Anita ajánlja Josh Malerman: Ház a tó mélyén című könyvét.

„Képtelenség volt nem arra gondolni, hogy valami él, valami fészkel odabent: egy víz alatti teremtmény, felfedezetlen és ismeretlen.”

Két, egymásnak idegen tizenhét éves fiatal, James és Amelia első találkozásukkor randit beszélnek meg: szombat reggel kilenckor találkoznak, és kenuzni mennek egy alig látogatott tóra. A kellemes csónakázás során egy eldugott kis tóra találnak, annak a mélyén pedig egy nem éppen kis házra. És mindketten azonnal érzik, fel kell fedezniük…

„Egyszerre pillantottak egymásra, és némán megegyeztek, hogy megnézik maguknak. Le fognak merülni a víz alá. Egyetlen önbecsüléssel bíró, első randiján lévő tizenhét éves sem evezhet csak úgy tova valami ilyesmitől.

De addig is, jó egy-két percig… csak bámultak.”

A ház felfedezése tölti ki randevúikat: kíváncsian, kalandozva, de talán kicsit félve is hatolnak be a hatalmas ház rejtett zugaiba. Búvárfelszerelést szereznek, állandó tutajt építenek maguknak, és amikor nincsenek ott, akkor is csak arra tudnak gondolni, mit találnak benne legközelebb. De mi lehet olyan érdekes egy elöntött épületben, hogy ilyen megszállottan kutatják?

„– Van egy szabály – mondta Amelia, ahogy James levette a sisakot, és kitette fiatal arcát a veranda fénye köré gyűlt bogaraknak.

– Csak egy?

– Semmi hogyan vagy miért.

– Micsoda?

– Nem teszünk fel olyan kérdéseket, hogy hogyan került a ház a tó fenekére, vagy hogy miért van bebútorozva. Nem firtatjuk, hogyan és miért működik.

James megértette.

– Semmi hogyan vagy miért – ismételte.”

Eme rövid kisregény, misztikus thriller egy első szerelem és egy megmagyarázhatatlan ház megismerésének története. Ahogy a két fiatal fedezi fel a házat, hogy mi minden van még benne (ami minket is úgy érdekel, hogy csak faljuk az oldalakat), rendre feltesszük azt a két kérdést, amelyet ők megfogadtak, nem fognak: miért és hogyan?

„A parton nem álltak táblák, nem tettek ki figyelmeztetéseket az úszóknak: Úszni tilos: ház a tó mélyén!

Egy ház, amelyet fel akarsz fedezni, Egy ház, amelyet otthonnak akarsz hívni.”