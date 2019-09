Egy különleges válogatás a Pentelei Molnár-életműből

Egy igazán különleges kiállítással indítja az őszi tárlatszezont pénteken az Intercisa Múzeum, amely egy titokzatos gyűjtő jóvoltából Pentelei Molnár János több mint harminc – így egyben még soha nem látott – remekművét kínálja az érdeklődőknek.

Dunapentele egyik leghíresebb szülötte Pentelei Molnár János festőművész, aki 1878 májusában látta meg a napvilágot. Hollósy Simon tanítványa. Majd később tanult Münchenben, Párizsban és Budapesten. Amint azt a neves Kiesel­bach Galéria is említi, tájképek, életképek és a naturalisztikus csendéletfestés jeles képviselője, emellett bibliai tárgyú festményei is jelentősek. Számos nagy nemzetközi sikert aratott munkáival.

Pentelei Molnár János Magyarországon található alkotásainak nagy részét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi, amelyeket Dunaújvárosban több alkalommal is láthatott a közönség.

Szeptember 6-án azonban a Pentelei-életmű egy új oldalát ismerhetik meg az Intercisa Múzeum látogatói. Egy titokzatos, anonimitást kérő magángyűjtő, aki Európában egyedülálló Pentelei Molnár János-gyűjteménnyel rendelkezik, egy éve kereste meg az Intercisa Múzeum vezetését, hogy a mester szülőföldjén is bemutatná az alkotásokat.

– Természetesen örömmel fogadtuk a felajánlást, amely minden bizonnyal páratlan ritkaságok sorát vonultatja fel egy hónapon át Dunaújvárosban. Hozzá kell tenni, hogy a lelkes és szakavatott gyűjtő éveken át követte a múzeum szakmai munkáját, mielőtt az ajánlatáról döntött. Egyfajta ősbemutatóról is beszélhetünk, hiszen ez a mintegy harmincöt alkotás – és Pataki Ferenc Pentelei-portréja – most először lesz látható így egyben Magyarországon – mondta el lapunknak Farkas Lajos, aki hozzátette, egy katalógus is készül a kiállítás anyagából. Pentelei Molnár János festőművész magángyűjteményben lévő festményeinek kiállítása című tárlat szeptember 6-án, pénteken, 17 órakor nyílik az Intercisa Múzeum második emeleti kiállítóterében. A gyűjteményt Rohonczi ­ROHO István képzőművész ajánlja majd az érdeklődők figyelmébe.