Egy gombász vallomásai

Tudod mi az erdő illata? Fonalak elképzelhetetlenül hosszú és bonyolult szövedéke a párolgó avarban. Amit gombának látsz, az a gomba teljes szervezetében, annyi, mint mamutfenyőn lengedező virágbimbó. Úgy ám. Gombavirág. Díszes szaporítószerv. Konídium, micélium. Spóra, na. Az erdőben mindenütt ott vannak, akkor is, ha nem veszed észre. Ők azok a disznók, akik elé vályúba hányják a meg nem evett menzai ebédedet. Lehullik a levél, felfalják; letörik az ág, megzabálják; kidől a fa, felemésztik szőröstül-bőröstül, csöpögősen nyálasra nyaldossák gomba-ujjacskáikat.

Én még a régi rendszerben vizsgáztam. Ha tévedtél: kés, villa, kóstolás. Vizsga előtti héten a Csóványoson, egy vén molyhos tölgy tövében guggolva éjt nappallá téve nézegettem a gyilkos galócát. Pislogni se mertem.

Egyszer három cimborám összejött egy közös gyűjtésre, utána mentek kerti partizni. Pöri, grill, minden, ami kell. Galambgombát szedtek vagy három púpos kosárral. A kerti padokon szunyókálva érte őket a hajnal. Borzongtak, pedig fülledt meleg volt. Mindhárman üvöltve okádtak, a korai fények irányával megegyező sugárban. Nekem írtak üzenetet, hogy hívjam rájuk a mentőt, mert nem tudnak beszélni. Két nap múlva félve mentem be a Péterfybe; éltek. A testükből lógó keszekusza zsinóroktól úgy festett a három ágy, mint egy kézi kapcsolású telefonközpont pultja. Begalócáztak. Ha én nézem be a piacon, megyek a dutyiba, így viszont az ő májuk ment a levesbe. Nem vágták ki mélyen a tönköt. Pedig ott dől el minden. Egy mélyen kivágott tönkön múlik az élet. Az egyik haver most átültetésre vár. Minek az, hát nem muskátli ő, humorizált nekem.

A többi galóca más. Tudod, a mesekönyvgomba. Azt senki sem eszi meg véletlenül. Bulikázni viszont remek. Van otthon pár, a titkos fenyőligetemben minden évben nő egy boszorkánykörnyi. Leszárítva, zacskóban, a fiókom mélyén. Ha nagyon bepunnyadok, fél kalappal elrágcsálok. Mondta nekem egy frissen nyugalmazott nyomozó, hogy neki már újat nem tudnak mutatni, ő már mindent látott. Kérdeztem, hogy nahát, mindent? Te is gombázol? Nem tetszett, ahogy visszanézett, inkább nem firtattam.

Egyszer egy koszos gyerek vihogva behozott nekem egy zsák gombát. Tátogva és olyan lassan beszélt, hogy közben az ezüst kenderlevél nyelvpirszingjén a szélek cikcakkjait számoltam. Kért, hogy válogassam ki neki a pókemberes gombát. Nem volt türelmem hozzá, kígyózott a sor mögötte. Mit akarsz? Pókemberest. Amitől a falon mászok, meg a plafonon, ilyenek. Kiborítottam a zsákot a vizsgálóra. Gurultak szanaszét a szebbnél-szebb vargányák, tinóruk, labdányi pöfetegek. Mondom neki, figyelj, ezek ehető gombák, a legfinomabb fajták. Pókemberes nincs közte. Fájdalmas, nyúlós búgástól remegett a kenderlevél, bámultam egy ideig, közben visszapakoltam a zsákba. Hazudsz, nyögte ki, sarkon fordult és elviharzott. Otthagyta a teli zsákot. Életem legjobb vargányás raguját főztem aznap este.

Magyarázhatom én nekik, legközelebb is a susulykával jönnek

Hozzák büszkén a susulykát. Mondom, attól megvakulsz. A papsapkagombától egyszerűen felfordulsz. Magyarázhatom én nekik, amíg elkopik a szám, legközelebb is a susulykával jönnek. Napszemüveges apóka csoszogott elém, de régen volt, odavágott egy szatyrot. Két kiló isztriai szarvasgomba. Áltrifla, ugye?, kérdezi. Kivert a víz egyből. Finoman a képébe toltam a mutatóujjam, és húztam lassan jobbra-balra. Sötét volt a szemüvege, nem láttam a szemét. Nyeltem kettőt, mímeltem, hogy vizsgálom, zörögtem a szatyorral. Máig nem bocsátottam meg magamnak, amit a tata fülébe súgtam.