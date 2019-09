Egy filmsorozat, amihez igazán fel kell nőni

Nem akartam írni olyan filmről, filmekről, amit talán már mindenki látott, vagy legalábbis annyit hallott róla, hogy meg sem akarja nézni.

Számomra is van egy-két mű, amit annyival megelőzött a hírneve, hogy nem kérek már belőle, de ez most valamiért mégis kivétel. Mert amikor jó nyolc éve láttam az első Fűrész-filmet, magam sem értettem, hogy miért nézem, pláne a többi epizódot. Aztán a napokban újranéztem azokat, és megértettem.

A Fűrész első epizódja 2004-ben jött ki, aztán gyors egymásutánban az összes többi. A horrorfilmek világában úttörőnek számító filmek nem csupán a saját műfajukban zseniális alkotások, hanem önmagukban is. És nem a gore jelenetek miatt.

A filmek fő szála lényegében ugyanaz, a csavarok változnak csupán, de azok is úgy, hogy mire a néző már a harmadikat nézi és azt hiszi, tudja, mit fog látni, rájön, hogy nem tudja. Az alapkoncepció szerint van egy sorozatgyilkos, tisztességes nevén John, de a hatóságok csak „Kirakósként” emlegetik, mivel minden áldozatának a bőréből egy puzzle darabot metsz ki. A Kirakós nem csak ebből a szempontból találó, de azt, hogy miért is, talán a rendőrök sem tudják: embertelen kirakós játékokon esnek át az áldozatai. Pontosabban, legalábbis John szerint, ők saját maguk áldozataik. Kirakós ugyanis egy meghatározott paletta alapján válogat. Embereket figyel meg, akik valamilyen súlyos batyut hordoznak magukkal, és akik, John szerint, nem elég hálásak azért, hogy éljenek. Ezeket az áldozatokat elkábítja és összegyűjti egy szabadulószobában, ahol kegyetlen és sokszor nagyon fájdalmas megfejtésen át szabadulhatnak meg a halál torkából.

És hogy mitől lesz egy olyan film szinte kötelező alapdarab, amiben az áldozatnak például a saját lábát kell levágnia ahhoz, hogy megmeneküljön? A látásmódja miatt elsősorban. ­John egy utolsó stádiumos rákos beteg, aki biztosan meg fog halni. Olyan emberek veszik körül, akik a biztos, borítékolható halálhoz képest csekély problémákkal küzdenek, és John szerint nincs joguk ahhoz, hogy elrontsák az életüket. Ezért kapnak egy utolsó, véres, fájdalmas esélyt arra, hogy értékeljék, hogy életben vannak. Minden brutalitása ellenére ez azért egy fontos üzenet. Akinek baja van a világgal, az nézze meg a Fűrészeket. Legalább az elsőt.