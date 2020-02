Egy este, amikor az Oscar aranyszobrocskájára figyelt az egész világ

Igazán termékeny év volt a tavalyi filmes tekintetben, elutazhattuk a Manson ranch-ra, első világháborús lövészárkokban járhattunk, Gotham city utcáin sétálhattunk, Le Mans versenypályán körözhettünk és eljuthattunk még egy messzi galaxisba is.

„Ma este a történetmesélés művészetét ünnepeljük” – ezzel a mondattal nyitotta meg Janelle Monáe a 92. Oscar-gálát, és lenyűgöző produkciójával felvezette, hogy az idei díjátadó főszerepe a filmek mellett a zenéé lesz, show-jával megalapozta a hangulatot, amelyet az est folyamán többek között Eminem, Billie Eilish, Elton John tovább fokozott.

Ilyen még nem volt: négy díjat elvitt a koreai Paraziták

Minden alkalommal nagy várakozással ülök televízió elé, hogy megnézzem a filmes világ legnagyobb eseményét. Még a gyakorlott Oscar-néző, filmrajongók gyomra összeugrik és izgalommal hallgatja az ikonikus mondatot, hogy „and the Oscar goes to…” majd együtt örül, vagy éppen szomorkodik kedvenc színészével. A több mint háromórás gálán összesen 24 díj talált gazdára, a teljesség igénye nélkül kiemelnék pár kategóriát, amelyeket alább részletezek.

A legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat Brad Pitt, a Volt egyszer Hollywood című filmben nyújtott alakításáért kapta. Színészteljesítményéért már kijárt neki az Oscar, hiszen producerként a 12 év rabszolgaságért már bezsebelhetett egyet. Quentin Tarantino filmjében lubickol a szerepben, zsigerből hozza a letűnt kor sztárját, remek párost alkotnak Leonardo DiCaprióval. A legjobb eredeti betétdal kategóriában az Elton John-film, a Rocketman (I’m Gonna) Love Me Again című dala diadalmaskodott, több remek alkotást utasított maga mögé. Ez a dal a főszereplőt is átsegítette a nehéz időszakon, bátran használhatjuk mi is, amikor egy kis bátorságra, önelfogadásra van szükségünk. Igazi útravaló, amelyből erőt meríthetünk. Külön élményszámba ment, hogy maga Sir Elton ­John és szerzőtársa, Bernie Taupin vette át a díjat. Az idő előrehaladtával egyre közelebb kerültünk a legnagyobb és legkomolyabb díjakhoz, a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Joaquin Phoenix kapta. A papírforma beigazolódott, pár nappal korábban a Brit Film- és Televíziós Akadémia díját, a BAFTA-t is elnyerte, az Oscar legnagyobb várományosa is ő volt.

Nem ok nélkül, a Jokerben nyújtott alakításával valósággal brillírozott. Amit a mozivásznon láthatunk igazi emberi dráma, ami többnyire olyan emberi traumákból, megaláztatásokból táplálkozik, ami a hétköznapi embereket akár napi szinten is érinthet. A színész rövid beszéddel köszönte meg az elismerést, ami kapcsolódik a Joker mondanivalójához is, hiszen akárki akármi ellen is harcol, legyen az akár a rasszizmus, nemi egyenlőtlenség, az állatok jogai, összességében egy dolog ellen küzd: az igazságtalanságok ellen.

A gála talán legnagyobb meglepetését a Paraziták című koreai film okozta, Pong Dzsunho filmje hat jelölésből négyet váltott díjra, a legjobb filmnek járó Oscar szobrocska megszerzésével pedig történelmet írt, hiszen korábban egyszer sem nyert nem amerikai film ebben a kategóriában. A film két dél-koreai család története, akik anyagi szempontból a társadalom két ellentétes oldalát testesítik meg, a gazdagokét és a szegénységben élőkét. A Jokerhez hasonlóan a gazdasági helyzetet az osztálykülönbségek fényében jeleníti meg, fekete humorral és egy jó adag társadalomkritikával fűszerezve.