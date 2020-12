Egy drámai évforduló közeleg: 40 éve gyilkolták meg Lennont

„Biztos valami őrült fog kinyiffantani.” John Lennon 1960-as évek

Érdekes, de nem szokatlan esemény történt 1969. november 25-én, amikor is John Lennon, az akkor már világhírű Beatles együttes tagja visszaküldte II. Erzsébet brit uralkodónak a tőle kapott kitüntetését. A híres békeharcos énekes ezzel a tettével tiltakozott Nagy-Britannia külpolitikája és az USA vietnámi beavatkozása ellen, amit London hathatósan támogatott. A kitüntetést négy évvel korábban kapta meg Lennon, az együttes másik három tagjával együtt, mert zenéjük nagyon tetszett a királynőnek, valamint a Beatles öregbítette Anglia jó hírnevét. Ezért Harold Wilson akkori brit miniszterelnök kérésére 1965-ben a 4 liverpooli srácot is megnevezték azon a listán, amire a „Brit Birodalom Tagja Rend” kandidátusai kerültek. Ez kiváltotta a szigetország konzervatívjainak haragját, mert úgy érezték, hogy a „gombafejűek” dalainak nincs olyan művészi értéke, ami kiérdemelné az uralkodó elismerését. ­John Lennon 4 évig birtokolhatta a fent említett uralkodói kitüntetést. 1969-re a Beatles széthúzásához az is közrejátszott, hogy mindegyik tag megtalálta a saját útját, Lennon a polgárjogi, politikai és háborúellenes tevékenységében merült el második feleségével, Yoko Onóval az oldalán. Egy rövid, de részben humoros levélben informálta a királynőt, hogy visszaküldi a kitüntetést.

Nem Lennon volt az egyetlen

2012-ben hozta nyilvánosságra a brit kormány illetékes szerve azoknak a nevét, akik 1951 és 1999 között visszautasították, vagy egyszerűen el sem fogadták a királynő kitüntetését. A listán 277 név szerepel, John Lennon mellett még David Bowie, vagy a jamaicai származású Benjamin Zephaniah költő is. Zephaniah, aki miután a „Brit Birodalom Tisztje” címet ajánlották fel számára, kifakadt:

„Ha meghallom ezt a szót: birodalom, rögtön dühös leszek. Engem a rabszolgaságra, a több ezer éves brutalitásra emlékeztet.”

David Bowie szűkszavúbb volt, ezzel utasította vissza a címet: „Nem ezért dolgoztam egész életemben.”

Stephen Hawking vezető angol elméleti fizikusnak a 90-es évek végén kínálták fel a lovagi címet, ő azzal utasította el, az ilyenek helyett a kormány inkább többet áldozzon tudományos kutatásokra.

A Brit Birodalom Rendje, 1917. június 4-én V. György király által alapított brit lovagrend. A rendnek öt polgári és katonai fokozata van. Csak a két legfelsőbb fokozat jár a lovagi cím megszerzésével, amely megtiszteltetés lehetővé teszi a kitüntetettnek a neve előtt a „Sir” (férfi esetén) vagy „Dame” (nő esetén) előtag használatát.

A Beatles szemére vetették, hogy miért fogadták el a királynőtől a kitüntetést

Előkerült az uralkodóhoz írt levél

Néhány évvel ezelőtt előkerült az a levél, amelyben John Lennon megindokolta, hogy miért adja vissza Erzsébet brit uralkodónak a kitüntetést. A több mint 40 év után előkerült levél, egy hanglemezborítóban lapult, amelyet egy, a kilétét felfedni nem kívánó tulajdonos a háza padlásán talált meg. Az ismeretlen személy elmondta, hogy az említett hanglemezt több másikkal együtt több évvel ezelőtt vásárolta egy használtcikk-vásáron, mindössze 10 fontért. Így már kézzelfogható bizonyíték is van arra, hogy Lennon valóban visszaadta az említett kitüntetést, mert akkor, amikor azt ő hivatalosan bejelentette, egyesek kétkedve fogadták. Igaz Darren Julien, a zenei árverések szakértője szerint a megtalált levél csak tervezete annak, amelyet végül Lennon elküldött az uralkodónak, az eredetit, amelyet 1969. november 25-én kelteztek, a királyi archívumban őrzik. Darren Julien a következővel támasztja alá véleményét:

„Szerintem John Lennon soha nem küldte el ezt a tervezetet, mivel az tintafoltos. Ha a királynőnek írsz, azt akarod, hogy a levél tökéletes legyen, és ne pacálódjon el a tinta. Lennon megírta a levél második verzióját, amelyet aztán elküldött.”

Lennon egy későbbi interjújában arról beszélt, hogy sokan, köztük háborús hősök is, a Beatles szemére vetették, hogy miért fogadták el a királynőtől a kitüntetést, ezért is tartotta jó ötletnek, annak visszaadását.

John Lennon fiatal évei

A világhírű zenész, a második világháború elején, Liverpoolban látta meg a napvilágot 1940. október 9-én, John Winston Lennon néven. Szülei ugyan rendelkeztek némi zenei képzettséggel, de nem foglalkoztak vele komolyabban. A mindössze ötéves ­Johnt és édesanyját elhagyta apja, Alfred, aki hajópincér volt. A nehéz körülmények végett a gyerek neveltetését anyja, Julia nővérére, Mimire bízta. Lennon így nagynénjénél töltötte gyermek- és kamaszéveit. Hamar kiderült róla, hogy rövidlátó, így szemüveget volt kénytelen hordani. Anyjával azért tartotta a kapcsolatot, aki még bendzsón is megtanította játszani, talán ennek is köszönhető, hogy a fiatal John elkötelezte magát a zene világa mellett.

18 éves korában nagy tragédia érte, egy szolgálaton kívüli részeg rendőr halálra gázolta édesanyját, és neki kellett azonosítania a holtestet. Nemsokára találkozott Paul McCartney-val, aki szintén fiatalon veszítette el édesanyját. A két fiatalember között gyorsan kialakult egy nagyon komoly barátság.

Nagynénje elérte, hogy iskolába menjen, de Lennon nem bírta a fegyelmet, állandóan lázadt a merev oktatási szabályok ellen, mint sok akkori fiatalt, őt is az amerikai rock and roll, valamint Elvis Presley és Chuck Berry kezdték érdekelni. Az iskolában ismerte meg első feleségét, Cynthia Powelt, akivel 1962-ben össze is házasodott.

A világhírnévhez vezető út

Az 50-es évek végén megalakította első zenekarát, amelyet iskolájáról nevezett el. Csatlakozott hozzá Paul McCartney és George Harrison is, így felvették a The Silver Beetles nevet, amit később The Beatles-re rövidítettek.

1963-as feltűnésük szenzációnak számított a szigetországban, dalaik kedveltek lettek az Amerikai Egyesült Államokban, és az együttes hamarosan világszerte népszerű lett. Első számaikat a rock and roll és más, könnyűzenei irányzatok, egyes esetekben balladák jellemezték, de az évek során zeneszerzőkként és előadókként is egyre összetettebbé váltak. A számtalan stílus ellenére dalaik védjegye a szöveg és az ének, illetve az éneklés minősége volt. Először használtak komolyzenei megoldásokat, nagyzenekari hangszereket, vagy éppen egy egész nagyzenekart, továbbá nekik köszönhető a mai szintetizátor elődei és különféle elektronikus effektek meghonosítása a modern zenében. A The Beatles lett a popzene egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb zenekara, amely csak 2004 végéig világszerte több mint 1,3 milliárd lemezt adott el, többet, mint bármely más együttes.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr és George Harrison világsztárok lettek, a sajtó minden lépésüket figyelte.

Népszerűbbek vagyunk, mint Jézus

John Lennon gyakran szabadon és néha meggondolatlanul fejezte ki magát. Egyik interjújában így nyilatkozott, ami később hatalmas botrányt váltott ki:

„A kereszténység el fog tűnni. Megszűnik, megsemmisül. Erről még csak vitatkozni sem vagyok hajlandó. Igazam van, és be is fog igazolódni. Már most népszerűbbek vagyunk, mint Jézus.”

Lennon kijelentése után az amerikai és egyes európai rádiók bojkottálták a Beatles dalait, a felháborodás pedig egyre csak nőt, így John Lennon kénytelen volt – igaz bizonyos csúsztatásokkal – bocsánatot kérni.

1969-ben a Beatles feloszlott, tagjai önállósodtak, a tagok szólókarriert próbáltak megvalósítani, Lennon másodszor is megnősült, feleségül vette a japán Yoko Ono képzőművészt, zenészt és dalszerzőt, vegetáriánus lett és haláláig az is maradt.

A gyilkosság története

Miután felesége Yoko Ono terhes lett, Lennon úgy döntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokban fog letelepedni családjával. Mivel nyíltan ellenezte az amerikai inváziót Vietnámban, többször is összetűzésbe került a washingtoni kormányzattal és az FBI-jal is. Ennek ellenére 1976-ban engedélyezték számukra az amerikai bevándorlást.

1980. december 8-án délután Lennon egy közeli lemezstúdióba indult, hogy tovább dolgozzon legújabb zeneszámán, amikor New York-i háza kapujában találkozott későbbi gyilkosával Mark David Chapmannel, aki félszegen autogramot kért az ismert zenésztől, amit ő készséggel teljesített.

Ezután Lennon feleségével együtt elhajtott a stúdióba, majd este 11 órakor értek vissza. Chapman megvárta még Yoko Ono kiszáll a kocsiból, majd odament Lennonhoz, és öt golyót röpített belé. A rendőrség perceken belül kiért, és mivel nem tudtak várni a kiérkező mentőre, a járőrkocsi hátsó ülésén Lennont a Roosevelt Kórházba szállították, de életét már nem tudták megmenteni, mert a híres zenész rengeteg vért veszített.

John Lennon mindössze 40 évet élt!

A mélyen vallásos gyilkos tettét azzal magyarázta, hogy John Lennon életmódja és nyilvános kijelentései feldühítették. A bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, húsz év után jöhetett szóba a feltételes szabadlábra helyezés, amit a bíróság rendre elutasított. Ebben az évben már tizenegyedik alkalommal tagadták meg a tisztségviselők a szabadlábra helyezést, Chapman tizenkettedik feltételes tárgyalását 2022 augusztusára tervezik.

