Egy Amaranthe tag is közreműködött a dunaújvárosi zenekar kislemezén

A modern-metált játszó Mezmerized kiadta az ötödik kislemezét, melyen a műfaj egyik meghatározó arca, az Amaranthe együttes egyik tagja, Henrik „GG6” Englund Wilhelmsson vendégszerepel.

Cyanide és GG6

A Mezmerized zenekar nem egész egy éves fennállása óta öt kislemezt adott ki és ezekhez klipeket is forgattak. Leszerződtek az egyik legnagyobb független metal kiadó, a Nuclear Blast és Believe Digital közös új vállalatához, a Blood Blast-hoz, most pedig az Amaranthe együttes egyik tagja GG6 hallható a legújabb, Cyanide című számukon.

Lyrics klip a számhoz

A hanganyag mellé szöveges klip is készült.

Jön a nagylemez

A Mezmerized nem tétlenkedik, már készül a szeptember 18-án megjelenő Electrolize című nagylemezre. A felvételekkel elkészültek, jelenleg a stúdió utómunkák folynak. Az előzetesen megjelent számok és klippek alapján valóban igényes anyagra számíthatunk.