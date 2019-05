Ebben az évben is várják a Penteleiek disznóságait

A Penteléért Alapítvány és a Pentele Baráti Kör szervezésében idén is megrendezésre kerül a 35. Pentele Nap.

2013. június 1-én szombaton 17 órától a Pentele Klubházban; Dunaújváros, Magyar u. 25. szám alatt.

Programok

Néhány bevezető köszöntő szó után, Szabó Tamás emlékezik a régi időkről, paraszti életről, munkákról és szokásokról, valamint a hagyományápolásról.

17 órakor – Művészeti Szabadtéri kiállítás megnyitója (Kultúrköz)

Böllér- bor- pálinka- és süteményverseny eredményhirdetése

A Kéknefelejcs énekkar műsora után kezdődik a batyusbál, élőzenés táncmulatság, büfével – A zenét a Parádi fivérek szolgáltatják.

A rendezvény szervezői várják a lelkes résztvevőket 0-100 éves korig!

A belépés ingyenes!

Tájékoztatás: hétfő délutánonként a Klubházban.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan szerény keretek közt, de ebben az évben is 2019. június 1.-én szombaton a Pentele Baráti Kör szervezésében megrendezik a Pentele Nap-ot.

A szervezők köszönik, hogy az előző években is tevékeny részvételével hozzájárultak e szép hagyomány méltó megünnepléséhez. Kérik, hogy ebben az évben is hasonló aktivitással vegyenek részt a versenyeken, rendezvényeken és ezzel is segítsék szűkebb pátriárkánk elismertségét.

A Pentelei Napok keretében sokadszor kerül megrendezésre a böllér-, a bor- és pálinka-, verseny

A böllérverseny hagyományait követve ebben az évben is várják a Penteleiek igazán jól elkészített „disznóságait”: szalonnát, sonkát, kolbászt, szalámit, stb. A versenyre nevezni 20 dkg-nyi mintával lehet, a termék megnevezésével.

A térség mindig is híres volt a gyümölcspárlatairól a hungarikumnak számító pálinkáról. A legutóbbi versenyen ez a kategória volt a legnépszerűbb, több mint harminc minta vívott színvonalas versenyt. Ez évben is meghirdetik a pálinkaversenyt és részvételre invitálnak minden gazdát. A versenybe 2 dl pálinkával lehet indulni, a nevével megjelölve a produktumot.

Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt verseny a borverseny.

Azt gondoljuk, hogy ez az év sem múlhat el úgy, hogy ne kerüljön sor a legjobb pentelei és nem pentelei borok versenyére. A versenyt ez alkalommal is három kategóriában rendezzük; fehér-, vörös-, és a ma divatos rose borok kategóriájában.

A fehérborversenybe a pentele és közvetelen környékéről származó szőlők nedüjét, a vörösborversenybe az ugyancsak pentelei gyökerekkel rendelkező szőlők borait várják, évjárati és fajta megjelöléssel.

A rose borok kategóriájában a rose, ürmösbor, siller stb. és más tájakról származó szőlők boraival lehet indulni.

A borversenyre nevezni 2×7,5 dl borral lehet évjárati, származási hely, fajta, évjárat megjelöléssel.

Nagy szeretettel várnak mindenkit a versenyre, amelynek színvonalát és sikerességét az Önök kiváló termékei mellett, a gondosan kiválasztott nagy szakértelemmel rendelkező zsűritagok biztosítják.

A verseny díjazása:

Minden kategóriában az első három helyezett oklevelet és jutalmat kap, a IV-VI helyezett oklevél díjazásban részesül.

A versenyre a minták leadása:

2019. május 29. szerda 17-19 óra közöt

2019. május 30 csütörtök 17-19 óra közöt

a Pentele klubházban Dunaújváros, Magyar 25/a címen Matlag Attilának és Kondor Lászlónak (30-9477-718).