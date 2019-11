Dzsungelkaland a könyvtárban

A Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtárban mindig történik valami érdekes. Ezúttal dr. Hajdu Zsanett Kalandok a bolíviai dzsungelben című előadását hallgathatták a gyerekek.

November 6-án délután dr. Hajdu Zsanett biológus, gyógynövényszakértő volt a könyvtár vendége. Harmadik és negyedikes gyerekeknek tartott izgalmas, vetítettképes előadást a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatásával. Elmondta, egy gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy hosszabb időt tölthetett a bolíviai dzsungelben, ahol nemcsak a helyi viszonyokkal és élőlényekkel, hanem az ottani gyógynövényekkel is megismerkedett.

Ezek az élmények elevenedtek meg a résztvevők számára is, amikor láthatták az ottani növény- és állatvilágot, illetve az őslakosokat. Megtudhattak több érdekességet is, egyebek között azt is, miként lehet a fákkal beszélni, vagy az ottani őslakosok annyira szeretik a focit, hogy mindenütt van futballpálya. A nebulók sok kérdést tettek fel. Az előadó végül azt kívánta mindenkinek, úgy tudja megvalósítani álmát, ahogyan az neki is sikerült.