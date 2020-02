Dunaújvárosba jön a Sepultura!

Öt nemzetközi névvel, az utolsó bejelentéssel teljessé vált a jubileumi Rockmaraton Fesztivál programja.

Február 7-én jelent meg a legfrissebb Sepultura lemez – Andreas Kisser csapata talán minden korábbinál élesebb és agresszívabb – garantált a mészárlás júliusban.

Jövőre lesz 30 éves a Cradle of Filth – a brit metal fogat ezúttal is a tőlük megszokott, sokkoló szettel érkezik. Marky Ramone a Rock&Roll Hall of Fame múzeumba is bekerült kultikus amerikai punkzenekar utolsó élő tagja, zenésztársaival Ramones klasszikusokat játszik – élő múltidézésre felkészülni! Két frontcsajos metal alakulat is érkezik: az énekesváltással teljesen megújuló, kanadai The Agonist, és a lenyűgöző, moldáv nu metal üdvöske, az Infected Rain.