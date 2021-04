Dj Lasar új mixet mutat be

Kedves olvasónk Molnár László egy mixet mutatott nekünk, melyet ő készített. A közel három és fél órás felvétel jó hangulatú, buli hangulatot teremt. Kihasználtuk a lehetőséget egy kis beszélgetésre is.

Ezt ne hagyja ki! Alapítványt hoznak létre a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére

Mióta foglalkozol mixek készítésével?

Ha jól emlékszem talán 2003-2004 környékén csináltam az első mixemet, akkor még lemezjátszó és keverő hiányában egy számítógépes programmal. Kis idő múlva sikerült ezeket a technikákat beszereznem így utána minden mixelésem, és azóta is mindegyik mixem kizárólag élőben készítem, semmi féle pc-s beavatkozást nem használok a felvételen kívűl!

Hogyan készül egy mix?

A zene válogatása, beszerzése, megvásárlása az elődleges tevékenység. Természetesen egy gondos válogatás követi ezt… Majd pedig egy válogatás hogy milyen stílusú zenét, milyen sorrendben szeretnék a mixben elhelyezni! Ezután pöröghet a lejátszókban a zene! Természetesen sokszor van olyan helyzet is amikor válogatás nélkül játszok, épp úgy amikor közönségnek, az aktuális hangulat hozza a stílusokat és zenéket!

Mi alapján válogatod össze a zenéket?

Válogatok az új megjelenések közül és nézem az aktuális trendeket, a fiatalok kedvenceit! Az új megjelenéseket kicsit nehezebb kiválogatni, mert többnyire nem ismert! Ezeket a zenéket 1-2 hónapon belül kezdik a rádiók, vagy az ott dolgozó diszkósok játszani… Addig ezt megismerhetik az aktuális mixekből is.

Feleségem maximálisan támogat … sokszor az agyára megyek

Mit szól a családod a hobbidhoz? Nem vesz el túl sok időt és nem kerül sokba?

A feleségem maximálisan támogat az “álmaim”, céljaim elérésében, bár biztos vagyok benne hogy sokszor az agyára megyek, mert mindig újítom a technikát! A gyermekeim imádják a zenét sokszor az új zenéket néhány nap hallgatás után éneklik, dúdolják! Sokba kerül-e? Igen! Ha minden zenét megvesz a diszkós akkor ez sok esetben több 10.000 zenét is magába foglalhat az évek, évtizedek alatt! Aki külön technikát is beszerez magának mint én is, például saját lejátszó, keverő, hangfalak, erősítők és fények…. Annak pedig milliós összegekbe is kerülhetnek. De természetesen van aki csak egy kis eszközről kíván dolgozni, az nem ilyen drága “hobbi”.

Milyen gyakorisággal készítesz ilyen válogatást?

A kezdeti időkben napi, heti, havi rendszerességgel készítettem mixeket, ennek az oka, hogy építeni tudjam a saját technikámat. Utoljára 2015-ben készítettem egy mixet, azóta nem készítettem olyat ami publikus lett volna! Egészen idáig! A jövőben tervezem ezt minél sűrűbben megismételni.

A fiatalokra gondolt, mikor a mixet elkészítette

Ebben a bulimentes időszakban hogyan kapcsolódsz ki?

Igyekszem a munkám mellett minél több időt a családdal tölteni, de mindemellett sok a házimunka, és ha időm teheti akkor a barkácsolás is bele fér. Természetesen a friss muzsikákkal sem maradok el, hogy naprakész legyek.

Mit tanácsolsz a bulira éhes fiataloknak? Hogyan szórakozzanak?

Mint mindenkinek, sok fiatalnak is nehéz időszak, főleg hogy nincsenek rendezvények, diszkók! Szabályszerű létszámmal baráti összejövetelek lehetnek, ilyenkor előkerülhetnek a jobbnál jobb mixek, live videók a netről. Ezért is gondoltam a fiatalokra ezzel a mixxel, amit tervezek folytatni más stílusokkal is!