Divattervező nőnek lenni is jó!

Már a második évadát kezdte meg a Nőnek lenni jó! címmel indult pódiumbeszélgetés sorozat az Aranyhordó Étterem és Pálinkaház teraszán. Szente Tünde szociológus vendége ezúttal Kovács Adél divattervező volt.

Szente Tünde a kezdetekkor azt az irányvonalat szabta meg önmaga számára, hogy olyan hölgyek társaságában ül le kvaterkázni a közönség előtt, akik harmóniára törekszenek mind a magánélet, mind pedig a hivatás között, akik pozitívak a világ dolgaihoz és embertársaikhoz viszonyulásukban. Ily módon példaképként, inspirálóan hatnak hölgytársaikra. Kedd esti beszélgetőtársa magasan túlteljesítette a bekerülési feltételeket, hiszen a ­NUBU divatmárka dizájnereként alkotótársával, Garam Judittal közösen jelölték őket a Femcafe Inspiráló nők versengésében A leginspirálóbb designer 2020 címre.

Nincs tehát semmi csodálkozni való azon, hogy pótszékeket kellett az étterem teraszára behordani, hogy az érdeklődők elférjenek. A felvezetőben a következők hangzottak el róla: „Kiskora óta foglalkoztatja a művészet minden ága, és ezek ötvözése. Nagy hatással voltak rá a dunaújvárosi kortárs művészeti kiállítások. Mintaként szolgált számára Kovács Irén jelmeztervező, akinek munkáival a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza színpadán találkozhattunk. Tervezői stílusa a minimalizmus és funkcionalitás ötvözve a sportos és elegáns elemekkel. Öltözékeire a fenntarthatóság és a tudatos anyaghasználat jellemző. Egyik fő inspirációja az acélszobrászat, amelyhez Friedrich Ferenc és Várnai Gyula munkáiból merített. Nemzetközi tapasztalatokat Londonban, a London College of Fashion divatiskolában, a Marios Schwab, valamint az Eudon Choi stúdióban szerzett. Egy évig tanulmányozta a japán kultúrát és öltözékművészetet. Évfolyamtársaival megalapította a Kepp Showroom formációt.”

Ezek után joggal várhatta volna bárki, hogy egy manírokkal megpakolt, különc művészkülsejű, extravagáns nő érkezik a közönség gyűrűjének közepén elhelyezett asztalhoz, ám egy mosolygós, kedves, nyílt tekintetű fiatal nő tört utat üdítőjét szürcsölve a széksorok között. Milyen nyitókérdést is kaphatna egy sikeres divattervező egy pódiumbeszélgetésen mást, mint hogy mennyire tudatosan válogatta ki aznapi öltözetét, éppen harmadszor váltott-e gúnyát, mielőtt a közönség elé lépett. A válasz annál meglepőbb volt, Adél elárulta, viszonylag kevés ruhája van, és olyan darabokat igyekszik a saját kollekciójából megtartani, amik minden alkalomra működnek, nem kell átöltözni. Amik jó állapotban vannak, azokat el szokta ajándékozni. „Nagyon praktikus vagyok.” – jelentette ki. Azt is elárulta, hogy nem csak a saját divattervező műhelyük darabjait hordja, van pár kedvenc dizájnere, többek között egy japán, van pár tervezői darabja, amiket szívesen hord, és általában sportcipőket választ hozzájuk.

Természetesen szóba került a legfajsúlyosabb aktualitás, mégpedig az, hogy a NUBU márka nyerte el a 2020-ban Tokióban megrendezendő olimpiai játékokon részt vevő magyarok formaruha-pályázatát. Az általuk tervezett ruhákban, kiegészítőkben képviselik hazánkat olimpikonjaink. Kiderült, már négy évvel ezelőtt is pályáztak a riói olimpia formaruháinak terveivel, de akkor nem sikerült megnyerniük. Adél szerint így visszatekintve ez nem is baj, mert most egy számára sokkal izgalmasabb és inspirálóbb helyszínen lesz az olimpia, Tokióban. Tervezőként fantasztikus dolognak tartja, hogy nyertek, mert így az egész világ látni fogja azokat a ruhákat, amiket terveztek, mint egy világszintű divatbemutatón. „Nem is tudom, hogy ennél van-e nagyobb elismerés, vagy büszkeség” – fogalmazott. Ebben lehet valami, főként ha belegondolunk, hogy az olaszoknak az Armani, az angoloknak pedig Stella McCartney szokta tervezni a formaruhákat. Ezzel a NUBU márkát lényegében felhelyezték a nemzetközi térképre.

Miután a szervezők tisztában voltak Kovács Adél mély elköteleződésével a japán kultúra iránt, meglepetéssel is készültek. Erdei Bernadett, a DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákja egy yukata kimonót mutatott be a vendégnek. Ennek kapcsán Adél elmondta, hogy a japán kultúra elemeit azért tették bele az olimpiai formaruhába, kombinálták az európai formaruha követelményekkel, mert a japán kultúrában nagyon fontos a tiszteletadás. Ezzel sportolóink tiszteletüket fejezik ki a rendező ország felé, a nemzeti színeket pedig piros-fehér-zöld ecsetvonások hozzák be.

