Diploma szüli a zsenit?

Minden film bombasiker lehet, ha igazán kiváló színészekkel dolgozik, ha viszont rögtön három ilyet pakol egymás mellé, akkor aztán tuti a siker.

Ezt még megfejeljük egy profi operatőri munkával és egy jól kidolgozott, ötletes forgatókönyvvel, és már kész is van a több Oscart nyert darab, a Good Will Hunting, amit több mint húsz­éves távlatból is érdemes időnként elővenni.

A film főhőse, Will Hunting (Matt Damon) egy igazi csiszolatlan gyémánt. Éles eszével képes bárkit lepipálni, de analitikus gondolkodásának elképesztő fejlettsége egészen addig rejtve marad, amíg meg nem fejt egy táblára írt tételt, névtelenül, csak úgy mellesleg takarítás közben. Merthogy Will még csak nem is egyetemista, hanem egy egyszerű takarító, aki az egyetemen dolgozik. A névtelen megoldás után újabb feladványt hagyott a táblán a prof, amit Will szintén megold, noha magának az oktatónak is két évébe tellett. Will egyébként roppant szerény, és nem is igazán érdekli a dolog, megoldotta, nagy kunszt, de talán nem is hisz magában, és különben is csak egy kocsmába járó húszéves, szakadt srác. Ráadásul még le is tartóztatják, ahhoz pedig, hogy szabadlábon maradhasson, pszichológushoz kell járnia, és itt jön képbe a másik járulékos zseni, Robin Williams.

Will és doktora beszélgetései már önmagukban is megérnének egy filmet, a zseni felemelkedése mégis több egy puszta pszichológiai elemzésnél. Itt minden karakter fejlődik, változik, persze alapvetően Will körül forog a világ, aki hírnévre és pénzre született, de valahogy mégsem ebbe az irányba indult el. Will mellett két ember is van, aki vele együtt gyurmaként alakul, az egyik Chuckie, azaz Ben Affleck, aki nagyon hasonló színvonalon él, mint Will, leszámítva azt a nem elhanyagolható dolgot, hogy Will zseni, ő meg nem. Szerelmi szál ide is kell, a románcért Skyler (Minnie Driver) felel, aki érdekes adalékanyag a nem mindennapi élet részeként nem mindennapi valójával.

A Good Will Hunting amellett, hogy jó film, kicsit előrébb mutat. Nem annyira szájbarágós módon ábrázolja azoknak a tehetségeknek a helyzetét, akik jók valamiben, sőt nagyon jók, de anyagi, társadalmi helyzetük miatt nem tudnak kitörni, vagy csak vért izzadva, elrejtőzve a közvélemény elől. Nem direkt. Hanem csak azért, mert ezt dobta a gép. Aztán már el sem hiszik, hogy lehetne máshogy is.