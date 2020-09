Díjátadóval zár ma a Belátások

Ma 18 órakor díjátadóval és performansszal búcsúzik a kétévente jelentkező kollektív „dunaújvárosi” tárlat a Kortárs Művészeti Intézetben.

A dunaújvárosi képző- és iparművészek munkáiból válogató nagyszabású csoportos tárlat hagyománya 1966 nyaráig vezethető vissza, amikor a városban élő és alkotó művészek első ízben mutatták be munkáikat a Kiállítási Teremben, amely aztán évről évre, fokozatosan vált a város művészeti életének központjává. A szokásokhoz híven idén is egy háromtagú szakmai zsűri döntött a tárlat díjazottjairól: Huth Júliusz művészettörténész, Pilinger Erzsébet művészettörténész, a Knoll Galéria vezetője, Sárai Vanda művészeti író, független kurátor. A díjakat a kiállítás záróeseményén szeptember 4-én, pénteken, 18 órakor Pintér Tamás polgármester és Bokor Zsuzsanna, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány titkára adják át. A finisszázson nemcsak a kiállítás anyaga nyújt izgalmas kulturális élményt, hanem a Majdnem tökéletes című performansz is, amely 18.30-kor kezdődik, Jobbágy Bernadett és Kiss Rebeka Petra előadásában.