Dickinson az Iron Maiden zenekar frontembere

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Fábián Péter ajánlja Bruce Dickinson: Mire való ez a gomb? című könyvét.

Bruce Dickinson, az Iron Maiden nevű brit heavy metal zenekar frontembere több mint 30 éve. Emellett dalszerző, hivatásos pilóta, motivációs előadó, rádiós műsorvezető, regény- és forgatókönyvíró, sőt egykor nemzetközi szinten elismert vívó is volt. Könyvében életéről mesél, olvasmányos, szórakoztató módon, és természetesen sok humorral.

A műből megtudhatjuk, hogyan nevelték fel nagyszülei, hogyan teltek középiskolás évei, majd első zenekarairól is képet kaphatunk. Dickinson 1981-ben lépett be az Iron Maidenbe, s egy szünetet követően (1993–1999), napjainkban is az együttes énekese (hazánkban legutóbb a 2018-as Volt Fesztiválon léptek fel).

Dalszerző, pilóta és motivációs előadó is

A könyv legmeghatóbb fejezete Bruce 1994-es, szarajevói koncertjéről szól. A várost 1992. április 5. és 1996. február 29. között tartották ostrom alatt az ott élő szerbek és a Jugoszláv Néphadsereg katonái. Az 1425 napig tartó ostrom körülbelül tizenkilenc­ezer emberéletet követelt, köztük mintegy kétezer gyerek­ét. Ilyen körülmények között adott ott koncertet a zenész és társai, egy kis reményt nyújtva a helyi fiatalságnak. Az eseményről egy kiváló dokumentumfilm is készült Scream for me Sarajevo címmel, amelyben a koncert résztvevőinek és a zenészek visszaemlékezéseit hallgathatjuk meg archív felvételekkel kiegészítve.

A kötet utolsó részében Dickinson a rákkal való harcáról ír. 2014 decemberében a nyelvén és a nyakán is találtak egy-egy rosszindulatú daganatot. Szerencsére a kezelések sikeresnek bizonyultak, így 2015 májusában már rákmentesnek nyilvánították az énekest.

„Meggyógyultam. Teljes klinikai reakció.” Szédültem a sokktól. Élni fogok, olvastam a zárójelentést. Volt egy rész a vége felé, amit nem értettem teljesen:

– Mi ez az anatómiai rendellenesség?

Amen elnevette magát.

– Azt jelenti, hogy maga régebben hal volt.

A világ lassan újra teljes dicsőségében pompázott.”