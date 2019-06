Csak mosolygós emberekkel lehetett találkozni a Szállás Napok rendezvényen

Nagy várakozás előzte meg az előszállásiak falunapját, amit mivel több napon át tartanak az események, a Hagyományőrző Szállás Napok néven illetnek. Az idei évben mindenki örömére átléptek egy minőségi és egy tartalmi határt. Ezúttal azokat mutatjuk be, akik még kellemesebbé tették, mint a korábbiak voltak.

Szinte hihetetlen, hogy a három nap alatt, nyilván a sok-sok vidékről érkezővel együtt, közel nyolcszáz fiatalember mutatta be a tudását a különböző kategóriákban és színpadokon!

Fáradhatatlanul

Az események szálai idén is két fontos ember kezében fonódtak össze. Ahogy minden jelentős helyi megmozdulásnak, úgy ennek is Farkas Imre polgármester volt a vezér­alakja. Az évközi, a művelődési házat felújító vállalkozással kialakított remek munkakapcsolatuknak, és az önkéntes munkáknak köszönhetően már az átadás előtt lehetőség nyílt fedett helyszínt igénylő programok, felújított környezetben való lebonyolítására. Mellette a ki tudja mennyi ideje megkezdett előkészületeket megkoronázva, ezt a szombatot is szinte megállás nélkül, a helyszínek közötti sétával, és ha szükség volt rá, azonnali intézkedéssel töltötte.

Majd a Gabi tudja!

És ez valóban úgy is volt. A nevezetes személy Tábiné Nyúl Gabriella, a művelődési ház és a könyvtár vezetője, aki valóban minden, a lebonyolítással kapcsolatos kérdésre tudta a választ: rövidebb és hosszabb magyarázatot egyaránt. És bírta energiával, pedig három napra is jutott az eseményekből.

– Programsorozatunkkal komoly kulturális tartalmat is nyújtottunk. A már hagyományos, Szeretem Előszállást! című vetélkedő után egy, a helytörténetet is érintő előadást, utána a kisiskolások díjnyertes darabjának bemutatóját ajánlottuk az érdeklődőknek. A rockkoncertek miatt már ekkor birtokba vettük a másnapi fesztiválhelyszínt adó Szögletkertet is.

Bizony, akár annak is nevezhetnénk a 10–14 óráig tartó I. Hagyományőrző Néptánc Találkozót, ami Czuppon Péter szervezőképességének is köszönhető. A délutánt szórakoztató műsorok bemutatásával tették színesebbé, de a remek időjárás lehetőséget adott a gyerekek hangulatát javító, tűzoltó autós habpartinak is. Este koncerteket és utcabált kínáltak a sokaságnak.

Több mint ötszázan egy műsorban

Czuppon Péter néptáncpedagógus így foglalta össze a tapasztalatait:

– Nagy lelkesedéssel készültünk erre a hagyományőrző néptánctalálkozóra, amiről már a gyülekező hangulatát megérezve és a sokaságot látva úgy gondoljuk, hogy megvan benne annak lehetősége, hogy egy hagyományos, évente ismétlődő rendezvénysorozat válhasson belőle. Köszönjük Előszállás önkormányzatának, hogy támogatta ezt a nagyszerű eseményt. Itt voltak a csoportjaim, a dunaföldváriak és a kiskunságiak is. Nem versengést, hanem egy bemutatót hirdettünk, ahol felmérhettük a sok táncos felkészültségét, és ők egymást látva megtapasztalhatták a szükséges fejlődésük útját is. Nagyon jó hangulatban, barátságban zajlott az esemény, amelyen több mint ötszáz táncos mutatkozott be!

Kulisszatitkok

Közelebbről vizsgálva az elhangzottakat, elismerést szültek bennünk, minden szereplővel kapcsolatosan. A történteket Farkas Balázs osztotta meg velünk.

– Ahhoz, hogy itt vendégül lehessen látni valakit, mint például a mai találkozójukra érkezett néptáncosokat, jó előre kell tenni érte valamit. Ez a szombati rendezvény nekünk már csütörtökön kezdődött. A Czuppon Péter fölajánlotta az egyik hízóját erre az eseményre. Ezzel nem őt akarom fényezni, de azért kevés ilyen embert találunk, aki ekkora áldozatot vállal egy hasonló alkalomra. Amikor ezt megtudtuk, a mi előszállási kommandónk (a Györki és a Farkas család) kiszállt a baracsi helyszínre, és feldolgoztuk a hízót. Ma pedig eljöttünk és végignéztük ezt a remek előadást, ahol csupa mosolygós táncos lépett a színpadra. Nagyon színvonalas volt, megérte a mi fáradtságunkat is.

Egy újabb nap a gyermekekért

Tóth József a már faluhelyen is lassan ritkaságszámba vehető lovas kocsikázással, a saját fogatával szórakoztatta az arra vágyakozókat.

– Én egy igazi parasztgyerek vagyok, a saját földemen dolgozgatok. Két lovam és a hozzájuk való kocsim van, és ma is azokkal jöttem. Szeretem a közösségi munkákat, szívesen veszek részt azokon. Barátságban vagyok az emberekkel. Minden hasonló alkalommal, amikor csak szükség van rám, nagyon szívesen kiállok a fogatommal. Nagyon sokan szeretnék kipróbálni ezt a dolgot, amit a falusi és városi gyerekek is nagyon élveznek. Nekem is van négy gyerekem, ezért tudom, hogy mit szeretnek. A lovak késő délutánra már elfáradtak szegények, mert már öregek (az egyik tizenhét, a másik tizenkilenc éves) és egész nap sétáltak ebben a nagy melegben. Hatórás volt ez a műszakunk. Amikor hazavittem, először megetettem, megitattam őket. A nehéz nap után lucernát kaptak, amit nagyon szeretnek, de szénát is adtam nekik, és most már pihenhetnek. A gazda pedig sört kapott.

A nagymamák receptjeivel varázsol

Szabó Ferencné a helyi Sarokház cukrászda tulajdonosa, a másutt már feledésbe merült isteni, nagymamás süteményeiből minden közösségi rendezvényre juttat egy-egy kóstolót.

– Szívesen adok, mert örülök, hogy ezekkel a finomságokkal kedvébe járok az előszállásiaknak, ezért megtisztelem velük őket. Ezen a rendezvényem a régi vágású „csavart” fagyi és a jégkása voltak az igazi slágertermékek. Lehet, hogy furcsának tűnik, de mi megmaradtunk a régi klasszikus süteményeknél, és úgy látom, hogy ezek mára már igazi különlegességnek számítanak, szeretik, keresik ezeket az emberek.