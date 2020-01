Bősze Ádám önálló estje a Bartókban

A stand up comedy műfajának érdekes válfaját képviseli talán egyedüliként Bősze Ádám önálló estjével. A Bő szekund névre keresztelt közel másfél órás produkció már címében is magas szintű szellemességre utal, és tartalmában is ezt ígéri: „fanyar, gyakran szarkasztikus humorú, ám mindvégig kulturált, elsősorban a klasszikus zene történetéből válogatott sztorikból álló, de közérthető, nem kizárólag a keményvonalas zenehallgatók által élvezhető”. Az előadás január 10-én 19 órakor kezdődik a Bartól kamaraszínházban.

Vezető képünk illusztráció.