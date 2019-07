Boldog szülit, Batman!

A Magyar Képregény Szövetség és a Vatera közösen kutatást végzett annak feltárása érdekében, miként alakulnak hazánkban a képregény-fogyasztási szokások. Batman idén lett 70 éves, és szülinapja kapcsán kiderült, hogy még mindig szeretjük a képregényeket.

A válaszadók közel 60 százaléka jelölte, hogy szívesen olvas képregényeket. Az online piactéren is népszerű a kategória, az elmúlt egy évben szinte óránként lelt gazdára egy-egy darab, összesen 7480 tranzakció ment végbe, közel 20 millió forint értékben. A gyűjtők nagyobb összeget sem sajnálnak kiadni egy-egy darabra, van, aki 1,2 millióra, hárman félmillió forintra értékelik a legkülönlegesebb saját példányukat. A Magyar Képregény Szövetség és a Vatera közös képregény-fogyasztási szokásokat vizsgáló kutatása rávilágított arra is, hogy döntően a férfiak szeretik a képregényeket. Ezt a tendenciát mutatja, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő Pókembert 81 százalékban az erősebb nem vásárolja, Garfieldot viszont közel azonos arányban olvassák a férfiak és a nők. Arra is fény derült, hogy egyre növekszik az online forma iránti kereslet.

Mint minden mást, képregényeket is szívesen gyűjtünk, ez az olvasók felére jellemző. Mi több, az olvasók közel harmadának otthonában 50-nél is több illusztrált füzet található. Kiemelkedően magas azoknak az aránya (85 százalék), akik hobbi céljából szerzik be az újabb példányokat a különleges irodalomból, jelentősen kevesebben, csupán a gyűjtők tizede vadássza a gyerekeinek, és csupán 2 százalék tekint a kollekciójára befektetési céllal. Egyébként sem jellemző a nyerészkedés, a megszerzett darabokat kincsként őrizzük, a kutatásban részt vevők 85 százaléka inkább megtartja a vásárolt darabokat. Bár a gyűjtők felének nincsen különleges példánya, de negyedénél ritka, 13 százalékánál bontatlan, 10 százalékánál vintage darabok is sorakoznak a polcon.

A felmérés rávilágított, hogy a képregények esetében nem ragaszkodunk az új példányok beszerzéséhez. Bár az olvasók fele az újakat preferálja, 37 százalékuk fele-fele arányban vásárol új és használt darabokat, 13 százalékuk inkább használtpárti. Ez utóbbi két csoportnak az online piactér igazi Kánaán, hiszen a Vaterán a képregények esetében nagyságrendileg 9 használt termékre jut egy új termék, amíg más kategóriáknál általánosságban másfélszer több az új. És bár Batman is menő, az örök sztár akkor is Pókember marad.