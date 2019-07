Bölcsőringató kézművestábor volt Kulcson az elmúlt héten

Július 8–13. között Kulcson negyvenhét alkotni vágyó gyermek délelőttönként kézműves-foglalkozásokon vett rész, az immár ötödik alkalommal megrendezett Bölcsőringató kézművestáborban. A tábor több korcsoportot is megszólított, az óvodás korútól egészen a kamaszig. A program pedig a népi mesterségek alapanyagainak és alapfogásainak megismerése és elsajátítása volt, népművészeti mesterek irányításával.

Hagyományosan a kulcsi Császár-tanyán rendezik minden évben a tábort, idén azonban a szokásos táborhelyszín vandálok áldozatává vált pont úgy, mint a mellette álló kemence is. Ilyen állapotában a tábor megrendezésére nem alkalmas a Császár-tanya, ezért költözött be most a kézművesség a kulcsi óvodások birodalmába, akik szünidei pihenőjüket töltik éppen. Az Aranykulcs ART Fesztivál szalmabálás kölyökudvarának kellék bálái most az ovi udvarára varázsoltak bölcsőringatós tanyasi hangulatot. Hat kézművesmester (akik nem csupán kreatív ügyes kezű felnőttek, hanem igazi népi kismesterség-oktatók) valamint hat segítő pedagógus volt a héten a gyermekekkel nap mint nap. A szervező Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület vezetőjét, Molnárné Lukács Anitát kérdeztem a tábori életről.

A gyerekek gyapjúszövéssel ismerkedhettek, csuhéból virágokat, de az ügyesebbek akár kontytűket is készíthettek. Idén sem hiányozhatott a fazekasság és a bőrművesség sem, mint ahogy a kosárfonást is kipróbálhatták a táborozók. A faművességbe is betekinthettek a kézműveskedő gyerekek, mert az óvodának olyan tulipános trónus készült, hogy aki abba beleül majd, biztosan mesélni támad kedve.

Az utolsó napon mindig kiállítást rendeznek. Erre meghívják a részt vevő gyermekek családját és érdeklődőket, hogy a munkás héten elkészült műveket bemutathassák. Az idén ennek a házi kiállításnak a különlegességét egy megelevenedett ókori fórum adta. A fórum a rómaiaknál közteret, piacot jelentett. Olyan nyilvános helyet a városokban, ahol vásárokat tartottak és törvénykeztek. Ennek megfelelően a Kulcsi Szenátus tagjai ezúttal a tábor kézműves-mestereiből álltak. A kézművestábor ifjú alkotói pedig cserépszavazással döntötték el, ki volt idén a legjobb mester. A szavazás eredményeként Steixner Istvánt bőrműves mester kapta a babérkoszorút és a Kézműves császár címet. A mesterek pedig egy-egy hivatásos inast választottak korcsoportonként, akiknek inaskötényt adományoztak. Az inaskötény olyan elismerés, amely tulajdonosának a további táborok során fenntartott helyet biztosít, mert a mesterek leendő utánpótlást látnak benne. Az inaskötények boldog tulajdonosai: Tüskés Lara, Ginál Luca, Slihoczki Dani és Bognár Sarolta. Ha fórum, akkor piac is, ahonnan a portéka sem hiányozhat. Egy-egy igazán jól sikerült munkáért, segítő hozzáállásáért minden táborozó markát aranytallérok ütötték. Így egész héten tallérokat gyűjtöttek a gyerekek, amik a tábor utolsó napján a piacon beválthatóak voltak. Vásárolhattak mennyei mannát, különleges szörpökből készítve, vagy akár mézes-varázsgombócot is.

A gyűjtött tallérokkal vásárolhattak mennyei mannát is

A kézműves hagyományok között egy hetet eltölteni minden résztvevő számára igazi élmény, kreatív és tartalmas időtöltés. Erre bizonyíték, hogy a tábor létszáma két nap alatt feltöltődött idén is. Azonban talán ennél is fontosabb, hogy az alkotás egy olyan folyamat, amely megtanít becsülni a létrehozott értéket, szemben a rombolással.