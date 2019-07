Blahalouisiana a Liget színpadán

Szerdán este 20 órától a méltán népszerű Blahalouisiana névre hallgató formáció ad koncertet a Petőfi Művészeti Liget szabadtéri színpadán.

A zenekarról érdemes megemlíteni, hogy 2012 nyarán alakult a nagykiadós Jacked legénységéből, egy gyönyörű hangú énekesnővel, Schoblocher Barbarával kiegészülve. A csapat életében az áttörést az Ahol összeér című számuk – és az ahhoz készült merész klip – hozta meg 2015 tavaszán. A zenekarnak már a Sziget, Campus, VOLT, EFOTT, Fezen és Strand fesztiválok fellépőinek sorában is kiemelt helye van. A zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált: koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, de a Tallin Music Week-en és Hágában is bemutatkoztak. 2018 elején a zenekar országszerte elindította új lemezének bemutatását az Alagutak, fények című turnén.