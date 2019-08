Bárhova tart az út, magammal cipelem Dunaújvárost

4tress ismét nagyot alkotott. A Libertad című száma sokak kedvence lesz.

Lábadi Ádám, azaz 4tress legutóbbi dalát, az EGO-t több mint félmillió ember látta a Youtube-on. Ahogy ebben a számban is megénekelte, a gyertyát a két végén égeti, azaz nem áll le sohasem. Mindig van új ötlete, ami hajtja tovább és tovább. Persze pihenni is kell néha. Ilyenkor nyáron jól jön a haver szuper kis ladikja a Balcsin. De, ha már ott vagyunk, adjuk is tovább a feelinget – gondolhatta 4tress, hiszen a legújabb számában a szabadságról dalol.

Youtube-on még csak pár órája jelent meg, de már többször meghallgattam. 4tress remek anyaggal örvendeztetett meg bennünket. A zenei alapokat, a szöveget, még a stúdiómunkákat is Ő készítette, csak a videót hagyta Liszkai Gáborra, aki most is pazar klipet hozott össze. A gitár betétekért Parádi Albertnek, a BeatKOHO gitárosának jár az elismerés.

Hé nanna jé, wanna né óóo

A kezdő dallamok már bele vezetnek egy frankó életérzésbe, mindezt a zene reggae-s lüktetése, bólogatós, laza nyári slágerré varázsolja. És itt a slágert nem pejoratív értelemben használom. Inkább olyan dalt értek alatta, ami fülbemászó és amit sokan kedvelhetnek. De nem is kell ezt túlgondolni, mindenki tudja milyen a szabadság. Mikor nem agyalunk, csak élvezzük a napsütést, a magyar tengert és a jó zenét. Jó ilyenkor kikapcsolni a melós hétköznapokból és csak élvezni a pillanatot. Persze, mi Dunaújvárosiak ilyenkor is a szívünkben hordjuk a várost.

4tress – Libertad

(dalszöveg)

/ Verze /

Ha azt hiszed, hogy ennyi volt – tévedsz!

Minden egyes dalnál új szintre lépek

Nekem nem a gyárban a helyem, minden vágyam a zene

Sosem fogom átadni már másnak a teret

Ha valamit elkezdesz, hinned is kell benne

Céltalanná válnál hogyha minden ingyen lenne

Mondd, mi értéke lenne ha csak az öledbe pottyan

Ha fájni kell fájjon, így érzed, hogy nem robot vagy

Nem biztos, hogy élsz, hiába dobog a szív

A szürke napokba neked kell hoznod a színt

Néha be kell boruljon az ég / Hogy

Legyen időd átgondolni, hogy hova lépj

/ Chorus /

Hmm… Libertad

Ne keressetek, úton vagyok

Hmm… Libertad

Szabadon engedem ha már túl sok a gond

Hmm… Libertad

Nem menekülök csak megülöm a hullámot

Hmm… Libertad

Bárhova tart az út, magammal cipelem Dunaújvárost

/ Verze /

Úgy létezem, hogy semmit nem bánok majd hogyha vége lesz

Addig csak alkotok ‘mivel minden vihart átvészelek

Kitárult a világ, már nem szabhat határt a képzelet

Elengedtem a múltam, a lelkem végre békére lelt

…Mélyre hatol minden levegővétel

Nem leszek rabszolga úgyhogy el a kötéllel

A szívemben öröknyár, nem dacolok a téllel

Csak az nyer aki mer, nem számolok a veszéllyel

/ Bridge /

Mindegy a cél ha sza-bad vagy

Hidd el, hogy nem minden a pénz ha rab vagy

Leláncolod az elméd, csak rajtad áll, hogy eltépd

Tudom, hogy túl sokat láttál már de élned kell még

/ Chorus /

Hmm… Libertad

Ne keressetek, úton vagyok

Hmm… Libertad

Szabadon engedem ha már túl sok a gond

Hmm… Libertad

Nem menekülök csak megülöm a hullámot

Hmm… Libertad

Bárhova tart az út, magammal cipelem Dunaújvárost