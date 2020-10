Balogh Máté ismét dalszerzői díjat söpört be

A szép lassan fesztivállá dúsuló 28. Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny égisze alatt idén rendezték meg az 1. Salvatore Quasimodo Dalversenyt, amelynek erős dunaújvárosi kötődése is lett, ugyanis Balogh Máté szerzeménye győzött.

A Nobel-díjas Salvatore Quasimodo 1961-es, balatonfüredi tartózkodása emlékére 1992-ben indított, mára már brandnek számító, több évtizedes hagyománnyal bíró költőverseny ezúttal a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg. Az együttműködés révén az egyedülálló irodalmi megmérettetés háromnapos fesztivállá bővült.

A verseny történetében először dalversenyt is hirdettek, amelynek nagyon egyszerű feltételrendszere volt: az elmúlt 27 év díjazott (nagydíjas, különdíjas vagy okleveles) versei egyikének megzenésítése. A választás lehetőségét a jelentkezőkre bízták. A felhívásra énekesek, zenészek, együttesek produkcióját várták, egy még ki nem adott zenei anyaggal, maximum 3 és fél perc időtartamban. A Szőcs Géza Kossuth-díjas költő, Kováts Péter Bartók-Pásztory-díjas hegedűművész, Márta István Erkel-díjas zeneszerző összetételű zsűri, a József Attila-díjas dunaújvárosi költő, Kálnay Adél Ami marad című versére írt Balogh Máté-szerzeményt találta a legjobbnak, ő kapta a Salvatore Quasimodo zenei díjat. Így az idei versenynek két dunaújvárosi érintettje is lett egyszerre. A költemény már régóta foglalkoztatta a sikert sikerre halmozó ifjú zeneszerzőt, különösen nagypapája halála kapcsán, de most érett meg benne, hogy kottába rendezze, és felvétel is készüljön belőle.