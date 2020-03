Az MTV CityRocks – Dunaújváros szervezői is elkészítették a B-tervet a járvány esetére

A kormány döntését tiszteletben tartva a MTV CityRocks – Dunaújváros 2020 szervezői is reagáltak.

„Azt a döntést hoztuk, hogy azok számára tesszük nyitottá a produkciót, akik 2020. március 11-én 14 óráig, vagyis a kormányzati tájékoztató kezdetéig elküldték jelentkezésüket. Ők pontosan 400-an vannak. A feldolgozás még tart, ezért egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy közülük hányan nyernek felvételt az óriászenekarba. Mindenesetre a 400 főt meghatároztuk maximális létszámként; gondolva arra, hogy a kiszolgáló- és a technikai személyzettel együtt bele kell férnünk a jogszabály által meghatározott keretbe. A már jelentkezettek között van több olyan is, aki videót még nem csatolt.

Őket arra kérjük, hogy ezt vasárnap (2020. március 15.) éjfélig pótolják. Ettől függetlenül mindenki mást továbbra is biztatunk, hogy jelentkezzen a korábban meghatározott feltételek szerint. Ezzel több lehetőség is megnyílik számukra. Egyrészt beléphetnek azok helyére, akiknek az elküldött videóik alapján idén még nem tanácsoljuk a részvételt, másrészt azoknak a helyét is átvehetik, akik bár jelentkeztek, de március 15-ig nem töltik fel videóikat. Emellett minden további jelentkező várólistára kerül, és ha az esemény előtt a kormányzat feloldja a korlátozásokat, akkor – amennyiben a szándékát a videója alapján reálisnak ítéljük – részt vehet a közös zenélésben. Az 500 fős létszámhatár miatt egyúttal el kell tekintenünk a helyszíni közönség megjelenésétől is, vagyis zárt kapus koncert lesz.

A videók azonban ugyanúgy elkészülnek, tehát a világhír, illetve a közösségi élmény így is garantált. Egymás érdekében fontosnak tartjuk továbbá, hogy aki vagy akinek a környezete érintett, érintett volt vagy érintett lesz a járványban, jelezze ezt felénk. Mivel egy nagyon érzékeny személyes adatról van szó, ezért ennek közlésére senkit nem kötelezhetünk, csak az egymás iránti felelősség jegyében kérhetjük ezt. Ezt az információt szigorúan őrizzük, az érintettet pedig – a kockázatot mérlegelve – a vele történő egyeztetést követően akár arra is megkérjük, hogy inkább jövőre vegyen részt az eseményen. De ami a legfontosabb: mindenben tartsátok be az elővigyázatossági szabályokat, az állami rendelkezéseket, továbbá vigyázzatok magatokra és egymásra! CityRocks csapata”