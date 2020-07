Az élet minden érzése benne van

A dunaújvárosi A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Gadanecz Júlia ajánlja Kent Haruf: Kései párbeszéd című kötetét.

Addie, ​a hetvenes éveiben járó özvegyasszony rosszul alszik. Megkéri hát szintén özvegy szomszédját, Louist, töltse ezentúl az ő ágyában az éjszakákat: nem szexre vágyik, csak társaságra. „Hogy meleg legyen az ágy, és ne egyedül feküdjek benne. Hogy együtt feküdjünk le, és reggelig velem maradjon. Mert az éjszakák a legrosszabbak.”

Louist meglepi a szokatlan ötlet, hiszen évtizedekig szomszédok voltak, de kevés kapcsolatot tartottak. A két magányos ember aztán egyre közelebb kerül egymáshoz. „Eldöntöttem, hogy mostantól nem érdekel, mit gondolnak az emberek. Épp elég soká érdekelt – amióta a világon vagyok. De már nem akarok így élni.”

Kezdenek egyre jobban megnyílni egymásnak, az életük kevésbé szép emlékeit, történéseit is megosztják egymással, és egyre inkább elmélyül a kapcsolatuk. Csakhogy Holt városka közössége rossz szemmel néz a kapcsolatukra, és Addie családja is közbelép.

Kent Haruf hat regénye egy kitalált városban, Holtban játszódik, amit gyermekkora kisvárosaiból gyúrt össze. Ezt az utolsó regényét, amely posztumusz kötetként jelent meg, nem sokkal halála előtt fejezte be. Minimalista stílusban íródott, egyetlen felesleges szó sincs benne, mégis benne van minden érzés, ami egy élet során feltorlódhat két emberben.