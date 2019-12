Bár nem vagyok rap rajongó, de azt tudom, ha 4tress számot ír és klipet készít, arra érdemes odafigyelni. A legújabb alkotásában segítségére volt Fiatal Veterán, aki határozottan emelte, az amúgy sem alacsony színvonalat.

Az alaptéma, a hűség az egyik legnemesebb dolog a világon, ami szinte minden pillanatban megpróbálja az embert. Minden döntésünk mögött ottvan, hogy egy adott dologhoz, eszméhez, hithez, társhoz, baráthoz hogyan viszonyulunk. Hűséggel vagy árulással.

– Lábadi Ádámot, 4tress-t kérdeztem, hogy miért pont ezt a témát vette elő. Személyes érintettség, vagy alkotói szabadság volt az ihletadó?

– Fele-fele. Minden dalom személyes érintettségből fakad. Az élet a legnagyobb ihletem és mivel egy hullámvasút, így változatos a palettám. Nagyon megélem a jót és rosszat egyaránt amiket abban az érzelmi állapotban meg is zenésítek és szerintem ezzel válik még őszintébbé és hitelesebbé a produkcióm.

– A szöveg nagyon kemény lett. A sok üres rap után az élet súlyától terhes gondolatok valódi problémákat tárnak a közönséged elé. A megoldást is tudod? Van exodus a gettóból?

– A dal témájára egyetlen megoldás van, az óvatosság. Személyem szerint közvetlen ember vagyok, néha túlságosan is, ami mára mérséklődött. Sokszor szavaztam bizalmat vakon és estem pofára. Az ilyen vakvágányok miatt aztán kialakult bennem egy “előszoba” ami belátható szinte bárkinek de nagyon kevesek jöhetnek tovább. Nem véletlen az sem, hogy kevés barátom van de ők már sokkal inkább a család kategóriába tartoznak, a család pedig szent és sérthetetlen!

– Mit jelent neked a vér, amelyről énekelsz?

– A feltétel nélküli szeretetet! Egy szentély, ahol az érdekek és ármány nem létezik. Ahogy a refrén utolsó sora szól: Ha szorul a hurok sem állok át másik térfélre – Nincs az a nyomás ami hűtlenségre, árulásra kényszerítene.

– A zene, a szöveg és a képi megjelenítés tökéletes összhangba került Liszkai Gábornak köszönhetően, aki már többször is segített a videós munkákban. A szöveget drámaibbá teszi a templomi környezet. Számomra teljesen érthetetlen, hogy ilyen erős valláskritikát megfogalmazva, hogyan engedélyezhették a klipfogatást a templomban.

– Liszkai Gabi a lelke az összes 4tress videóklipnek az EGO óta és az is marad! Gabi vizuálja és az én dalaim olyan mint a sör és a pálinka: külön-külön is jó, de együtt tökéletes. Az ő érdeme az is, hogy az Evangélikus Templom lelkésze engedélyt adott a forgatásra, bár a zene szövegvilágában neki is volt kivetni valója, ennek ellenére nem állt szándékában megakadályozni. Remélem olvassa ő is és látja: Mégegyszer hálás köszönet!

– A szövegben sok a bibliai utalás. Mit jelent neked a hit? Főleg így karácsonyhoz közeledve érdekel a téma.

– A hitem az én mankóm. A mindennapokban, főleg a viharos időkben lennie kell valaminek amire támaszkodhatunk, amiből erőt meríthetünk és mi más lenne az, ha nem a magunkba vetett hitünk?!

– Biztos vagyok benne, hogy újabb ötletek vannak már a fejedben. Megtudhatunk róluk valamit?

– Jelenleg egy videóklip pihen a fiókban és egy forgatásra vár. Az egyik pozitív töltetű, az ünnepek előtti készülődéstől és fennforgástól felgyülemlett feszültségből való kizökkentésre tökéletes választás lesz a hallgatóimnak. Ezt a klipet a youtube csatornám 10.000. feliratkozójánál tervezem élesíteni. A másik egy szókimondóbb produkció lesz, amiben szemléltetem a valóságom. Spoiler veszély: nem ezüstkanállal a számban születtem… A megjelenése 2020 február-március.

– Év vége felé sokan összesítést készítenek az éves munkájukról, terveik megvalósulásáról. Ilyennek tervezted azt az évet? Mi az, ami sikerült és mi az, amin még dolgoznod kell?

– Jó pár évemre vert köröket az idei, messze jobban sikerült mint ahogy én azt terveztem. 4 videóklip – 1,2 millió összmegtekintés. Habár kevesebb projektet adtam ki a kezeim közül mint azt szerettem volna, panaszra nincs okom. Sikeresen indítottuk februárban a 4tress youtube csatornát és még szebben zárjuk 2019-et. Amin pedig továbbra is dolgozom, hogy minőségi zenék kerüljenek a piacra. Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy iratkozzon fel a videómegosztón mert 2020 eseménydús év lesz. Köszönöm a figyelmet!