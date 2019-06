Az Aranykulcs Art Fesztivál programjai

Sokan nem tudják, még a kulcsiak közül is csak néhányan, hogy a település neve valami teljesen mást is jelent.

Betűszóként K. U. L. CS. azaz Kulturális Utazás Lélekemelő Csodákkal. Sokat sejtető, a mindennapitól üdítően elrugaszkodó ez a szlogen, melyet az Aranykulcs Art Fesztivál képvisel. Hegedűs Andrea, a Kulcsi Faluház vezetője beszélt a fesztiválról, annak programjait ajánlva péntekre és szombatra:

– A fesztiválnak már hagyománya van Kulcson, Molnárné Lukács Anita hívta életre anno. Néhány év pihenő után idén újraélesztettük, és június utolsó péntekén és szombatján várunk mindenkit a faluházba és környékére. Már a pénteki programok is nagyon különlegesnek ígérkeznek a faluházban, mert egy rendkívüli kiállítást nyitunk meg, Schweiczer Róbert és Steixner István keramikus és bőrműves alkotásaiból, majd egy interaktív előadásba csöppenhetünk. Szombaton egy valódi összművészeti forgatag várja a Kulcsra érkezőket itt a faluházban és környékén, ahol ne vegyék szerénytelenségnek, de zenei ínyencségeknek kicsit sem leszünk a híján. A program népzenével indul 12.30-kor a Kákics tolmácsolásában, a folytatás 14.30-tól táncház a Perkátai Veled Egyesület tagjaival. A jazzrajongóknak két gyöngyszemet is ajánlani tudok a programból, itt lesz a helyi erőket képviselő Balogh Zoltán a tanítványaival, valamint az OTI Voice & Bass is. Gulácsi Zoltán is eljön, akit az Aranykulcs őskorából ismerhet a nagyérdemű. Szenzációs élményt fog nyújtani a GARBÓ Zenekar is, és akit személyesen én a legjobban várok idén az Kovács Nóri, akit például a Balkán Fanatikból ismerhetünk. Családi fesztiválban gondolkodunk, ezért a gyerekeknek külön programokkal készültünk. A hozzánk látogatók minden érzékszervét szeretnénk kényeztetni gasztronómia terén is.

Várunk mindenkit szeretettel Kulcson az Aranykulcs Art Fesztiválon!