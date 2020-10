Az alvás hiánya romba dönti a civilizációt

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Kiss Anita ajánlja Adrian Barnes: Álmatlanok című könyvét. Paul, a kissé antiszociális nyelvész csendesen él barátnőjével, Tanyával a vancouveri lakásukban.

Nyugalmát – hétmilliárd másik emberével együtt – azonban egy globális apokalipszis zavarja meg. Nem a megszokott ufóvagy zombitámadás, esetleg a természet valamely húzása, hogy megtizedelje az emberiséget. Nem. Egy olyan egyszerű dolog, mint az alvás hiánya is romba tudja dönteni az emberi civilizációt. „ – Senki nem aludt tegnap éjjel, Paul. Az. Egész. Világon. Senki! Vagyis mégis.

Sarah azt mondta, hallotta a rádióban, hogy néhányan azt állítják, aludtak. Kábé ezerből egy ember. A rádió azt mondta, hogy Kaliforniában négyórás áramszünet volt, mert mindenki égve hagyta a lámpáját és a tévéjét egész éjjel. Mindenki teljesen ki van borulva ettől az egésztől. Tényleg nem hallottál semmi? Úgy érzem, mintha megőrültem volna, hogy nekem kell elmesélnem neked az egészet! […] Majd Tanya oldalra billentette a fejét, és most először nézett egyenesen a szemembe, mióta hazaért; halványan vörös karikás pillantása az enyémbe fúródott. – Paul… Te aludtál tegnap éjjel?” Egy nap az emberek arra ébrednek – hogy éjjel nem is aludtak. És a rá következő éjszakákon sem. Bár az emberek eleinte igyekeznek mindezek ellenére ragaszkodni megszokott napi rutinjukhoz, a kialvatlanság mindenkit megvisel. Megpróbálnak rájönni, mi is az álmatlanság oka, majd amikor ez nem sikerül, igyekeznek értelmet találni benne – az álmatlanságban, és az újfajta világrendben egyaránt.

Elszabadul a pokol, és az „álmatlanok” igyekeznek új társadalmat, világrendet létrehozni. Charlie, aki egykor hajléktalanként élt, Kék Admirálisként a Felébredettek nevű csoportot vezeti. Egy valaha szülei pincéjében élő, a számítógép és internet világába veszett London az alvásmímelők vezéreként lesz valaki. Azt a néhány kevés embert, akik mégis képesek aludni, Alvóknak nevezik; és vannak gyerekek is (jóval többen), akik szintén alszanak, és némaságba burkolózva figyelik a felnőttek összeomló világát. De milyen ez a világ; s mi az, amiért érdemes lehet küzdeni egy józannak maradt embernek egy kialvatlan, őrültekkel teli, halálra ítélt társadalomban?