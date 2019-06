Aranypáva díjat nyertek a baracsiak!

Huszonkét éve énekelnek együtt és eddig talán ez volt a legmagasabb fokozat, amit elértek – mondta megkeresésünkkor Katona Mihályné, a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület vezetője.

– Két évvel ezelőtt a megalakulásunk húszéves jubileumán vette fel a baracsi nyugdíjasok dalköre a Vadalmafa nevet. Azóta a minősítő fesztiválokon több arany és ezüst fokozatot szereztünk. Legutóbb pedig június 11-én Székesfehérváron az országos népzenei minősítő versenyen Aranypáva díjat nyertünk. Február óta, vagyis hónapok óta készültünk erre a megmérettetésre.

Egy nagyon szép, Fehér megyei és egy gömöri dalcsokorral készültünk. Utóbbit a nyugdíjas Ki mit tud?-rendezvényen is bemutattunk. Természetesen a legnagyobb érdem Koncz Marikáé, aki fáradtságot nem kímélve szakmailag összefogja a csapatot – újságolta boldogan a baracsi nyugdíjasok legújabb sikerét Katona Mihályné. Hozzátette: – Rendkívül örülünk az elért eredménynek, hiszen sokéves munka újabb gyümölcse érett most be. Ez erőt és kedvet is ad a folytatásra.