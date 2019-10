Amikor egy asszony imádkozik

Jelentős, fontos, fájón aktuális bemutatóra készülnek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza kamaratermében. Hubay Miklós Elnémulás című drámáját Őze Áron állítja színpadra. Szerdától már a közönség is láthatja.

Hubay Miklós utolsó drámáját azért választotta a Bartók igazgatója, mert új hangvételű és megdöbbentő tartalma van. „Olyan környezet, olyan világ vesz minket körül, ahol az emberi méltóság, az individuumnak a tiszteletben tartása, vagy nem tiszteletben tartása elementárisan jelen van. Arra nem is gondoltam, hogy ennyire körül fogja venni a mindennapi valóság egy bizonyos szempontból ezt a drámát, ami egy nyelv, egy etnikum eltűnéséről szól. Nem aktualizáltam, nem volt szándékomban politizálni, egyszerűen alászállt a történelem. Szerintem hátborzongató Hubay írásmű ez.”

A dráma alapjául egy megrázó történet szolgált, amelyet Jean-Luc Moreau vetett papírra akkor, amikor a szamojéd népek egyikének utolsó túlélőjével találkozott, azzal az asszonnyal, az egyetlennel, aki akkor még beszélte a kammasz nyelvet, anyanyelvén viszont már csak imádkoznia volt kihez. („Amikor az asszony imádkozik, egy egész nép áll térden” – Jean-Luc Moreau.)

Az előadáshoz egy sikeres pályázatnak köszönhetően drámapedagógiai foglalkozás is csatlakozik, amelyen Polgár Lilla és Gasparik Gábor boncolgatja, elemzi majd a látottakat.

Őze Áron elárulta, már most több fesztiválra is nevezték az előadást, szeretnék szélesebb körben is megmutatni.