Amikor a gyerek felnőne

Jelentősen átszabva, ám egy régi, korának botránydarabján munkálkodik a Bartók. Szex, család és számos kibeszélendő – belehallgattunk az éppen most készülőben lévő A tavasz ébredése című előadás első olvasópróbájába. Erős és számos korosztály számára tanulságos darabbal nyitja az évet a városi teátrum.

Csadi Zoltán, a helyi teátrum művészeti vezetője, azon üzenettel küldte próbafolyamatba a társulatot, hogy igazából – mint a színház művészeti vezetője – ez lesz az irányítása alatt megszülető ifjúsági-felnőtt darab, így némileg izgul, ám határtalanul megbízik az alkotókban. Csadi rögtön kapott is némi biztatást, hiszen Őze Áron, a Bartók igazgatója egy rövid tájékoztató után azzal motiválta a színészeket, hogy bár a két ünnep között nem lesz próba, ám január 2-án már mindenkinek a teljes szövegkönyvet megtanulva kell érkeznie.

Miért is A tavasz ébredése és miért éppen Frank Wedekind? – tette fel a kérdést a darab rendezője, Ivanics Tamás, aki rögvest el is magyarázta a miérteket:

– Idén nyáron már tudtuk, hogy e napon itt találkozunk, és a dramaturg Szász Hannával nagyon tudatosan készültünk erre az előadásra, amely bár 130 éve született, ma is aktuális. Frank Wedekind darabja szinte egyből botránydarab lett, hiszen korának álszent értékeit kérte számon. Fiatalok, akik a párkapcsolat, a szexualitás korosztályos problémájával küzdenek, ám otthon csak tagadásra, ­elfedésre lelnek, és ennek tragédia a vége. A darab napjainkban is aktuális, hiszen a legtöbb ­családban ma is tabu a szexualitás, miközben az online világban ott a könnyen elérhető pornó, amely hamis megfelelési kényszereket ébreszt a fiatalokban. Jó lenne, ha ez az előadás egyaránt érvényes lenne a kamaszok és szüleik, a felnőttek számára. Amennyiben elér hozzájuk, sikerülne megnyitni egy kommunikációs csatornát.