Alone címmel megjelent a Jolly Jackers legújabb klipje

Az Európa szerte népszerű Jolly Jackers zenekar Alone címmel kiadta legfrissebb klipes szerzeményét. Az izgalmas álomképbe rejtett táncos szám új nagylemezük előfutára, amit egy több, mint 20 állomásos nemzetközi tavaszi turnéval vezetnek fel.

A Jolly Jackers az elmúlt néhány évben az ország egyik legerősebb zenei exportzenekarává nőtte ki magát. Ezt jól mutatja, hogy Európában 14 országban léptek fel, ez a szám pedig idén már biztosan növekedni fog. Több száz fellépést tudhatnak maguk mögött, havonta pedig 20 ezren hallgatják őket Spotify-on a világ minden tájáról. A szinte folyamatosan turnézó csapat most megjelent számukat új nagylemezük előfutárjának tartják. Az eddigi legsikeresebb évüket tudhatják maguk mögött és tavaly megjelent új számukkal megkezdett ösvényen haladnak tovább, ugyanis ősszel jelenik meg a negyedik nagylemezük.

Több művészeti ágból vonultatnak fel tehetségeket a klipben: az ország egyik legtehetségesebb fiatal táncművésze, Rimár Izabella táncolja végig a számot, a különleges ruhakölteményeket pedig a Tatika márka, vagyis Máhr Szilvia textil dizájnernek köszönhetik. A történethez a Kelenföldi Erőmű patinás ipari épületét választották, ahol nem kisebb problémával küzdöttek, mint a hideg. Az egész napos forgatás alatt ugyan rendkívül hideg volt, de úgy véli az egész együttes, hogy a végeredményt látva megérte végig dideregni a napot. A szám szövegét Szepesi Viktor, a zenekar vezetője értelmezte saját meglátása szerint, amikor megálmodta a klip történetét: „Biztos más is van úgy néha, hogy elábrándozik néhány percre és bezárkózik a saját világába. Ez a történet is erről szól, úgyhogy ha bármikor magányosnak érzed magad, tedd be ezt a számod és gondolj arra, hogy nem vagy egyedül a világban: itt egy zenekar, aki Neked dalol.”

A Jolly Jackers tavaly ugyan keveset lépett fel hazánkban, most egész februárban a Paddy and the Rats vendégeként járja az országot, ahol rendkívül sok jó visszajelzést kaptak a közönségtől és szervezőktől is. A hónap egyik utolsó bulijára 28-án, Budapesten a Robotban kerül sor. Márciustól külföld felé veszik az irányt: német és cseh fesztiválmeghívásoknak tesznek eleget, első ízben turnéznak Erdélyben és tavasz végére meghívást kaptak a The O’Reillys and the Paddyhats zenekartól, hogy kísérjek el őket néhány német fellépésükre. Az 5 országon átívelő koncertsorozatot május közepén zárják, amit stúdióba vonulással koronáznak meg. Még a fesztiválszezon előtt rögzítik az új dalokat, hogy ősszel minél szélesebb körben, minél több európai országban bemutathassák az új számokat. Ahogy megtudtuk a zenekartól érdemes követni őket, mert még a tavaszra is ígérnek néhány meglepetést.

