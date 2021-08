Alkotótábor Kulcson, ahol inspirál a közösség és a hely is

Augusztus 6-tól 19-ig tizennégy művész alkot a kulcsi hajóállomáson a SKICC Művészeti Egyesület nemzetközi alkotótelepén.

Az alkotótábor első napján egymás után érkeztek a művészek az ország minden tájáról, sőt még a határon túlról is. Miután elfoglalták szálláshelyüket, ismerkedős, baráti beszélgetős piknikkel kez­dődött a rendezvény. Jobb Gyula polgármester, a tábor fővédnöke a helyiek képviseletében háztáji ínyencségekkel megterített asztallal és maga által készített pálinkával fogadta az alkotókat. A szalonnasütéshez és borozgatáshoz a díszletet a gyönyörű dunai panoráma és a kellemes nyári este adta.

Már az érkezés napján is folyt az alkotómunka. A szurdok betonfalának megfestését vállaló fiatal graffitiművészeket az egyik lelkes műkedvelő helyi lakos autóval körbevitte a településen. Megmutatta nekik, melyek azok a szimbolikus helyek, nevezetességek, amik egyértelműen meghatározzák a település arculatát. Ez alapján készült el a koncepció és egy falszakasz is, amelyről több pozitív visszajelzés érkezett a kulcsiak részéről. De a végeredmény létrehozásához közösségi alkotást is terveznek majd.

Szintén koprodukció eredménye azoknak az uszadékfáknak a partra segítése is, amelyek majd Haller Szilveszter alkotó energiáival válnak a maguk természetességével zárt, intim szoborrá, és majd a kulcsi hajóállomás díszévé.

Tegnapi alkotótábori látogatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a helyszín atmoszférája több művészt is megihletett. Várkonyi György festőállványon lévő alkotásában szereplő elemek, a hajó és a hal nem vonatkoztatható el a Duna-parti helyszíntől, de Nagy Krisztián három részből álló képsorozata is a parti látképet dolgozza fel.

Pats József, a művészeti egyesület vezetője szerint ez nem véletlen, hiszen az idei alkotótábor helyszíne osztályon felüli.

– Melkovics Jánosnak, az egyetemi kollégium igazgatójának ajánlására fordultam a kulcsi polgármesterhez, amikor a tábor helyszínét kerestem. Befogadták a táborunkat, a polgármester velünk együtt él szinte.

Véleményem szerint manapság nagyon nehéz egyedileg képzőművésznek lenni. Ez a csoport 2008-ban alakult, összesen több mint hatvan művész fordult meg nálunk. A tavalyi tábor a pandémia miatt nagyon kicsire sikerült, de a kulcsi – most úgy érzem – méltó utódja lesz az egyetemi csónakházi, a kisapostagi és a venyimi alkotótelepeinknek. Szomorúság, hogy néhány tagunk egészségi állapota nem teszi lehetővé az aktív alkotást. Mégis jóleső érzés, hogy ennek ellenére is ellátogatnak hozzánk barátilag. Minden alkotótelep után készül egy-egy összefoglaló anyag a vendéglátó ajánlásával. Most is tervezünk egy kiadványt is, és kiállítást is az elkészült alkotásokból. Különlegességként azt tervezzük, hogy a képek jelölése helyett az alkotókat ábrázoló, 3D-s nyomtatóval készült szobrokat helyezünk ki. De a vége még messze van, hiszen még most sincs itt minden művész – mondta el Pats József.