Aki könyvet ajándékoz, békét, barátságot és boldogságot ad

Minden év február 14-én tartják az International Bookgiving Day-t (nemzetközi könyvajándékozó vagy Ajándékozz egy könyvet! napot). Az ünnep teljes mértékben önkéntes kezdeményezés, amelynek célja, hogy annyi gyermeknek adhassanak könyvet, amennyi­nek csak lehet, és megszerettessék velük az olvasást.

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár már évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz, nem csoda tehát, ha idén is a szokásokhoz híven, február 14-re készülve, február 12-én, pénteken 8–17 óráig a könyvtárba betérő kicsiket (és a nagyokat is) (könyves) meglepetés várja!

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban két éve az októberi könyvtári napoknál ötletet merítettek a Libri előző évi akciójából: úgy döntöttek, hogy „elhagynak” könyveket, és aki megtalálja, az meg is tarthatja a vadonatúj kötetet. A nemzetközi könyvajándékozási naphoz ők 2018-ban csatlakoztak, de akkor még nem a város különböző pontjain hagyták el a könyveket, hanem a könyvtárban rejtették el. Becsomagolták azokat, és elbújtatták a polcokon, mintha az is csak egy lenne a kölcsönözhetők közül. Tematizáltak is, a gyerekkönyvek közé gyermek­irodalmat, az ifjúsági irodalmat az ifjúsági, a felnőttirodalmat a felnőtteknek szánt könyvek közé. A könyvtárlátogatóknak helyben kellett megkeresniük a könyveket, és aki megtalálta, az haza is vihette az öröme mellett a kötetet is.

Most zárva a könyvtár, de ettől a hagyománytól nem szerettek volna eltérni, mert ezt nagyon kedvelik az emberek. Schmidt-Czetli Ágnes könyvtárvezető egy Hermann Löns-idézettel erősítette meg ennek fontosságát: „Aki egy jó könyvet ajándékoz, az többet ad, mintha pénzt, kenyeret és munkát adna; az békét, barátságot és boldogságot is ad.”

Úgy döntöttek, hogy a járványhelyzet ellenére azokat a műveket, amiket eleve erre szántak, elrejtik a város különböző pontjain. Mindegyiket egységesen becsomagolták, a művelődési ház logójával megjelölve. Minden csomagban egy könyv és két könyvjelző van, és egy kis köszöntő a megtalálónak. Mindössze annyit kérnek, hogy aki ráakad egy ilyen csomagra, küldjön egy fotót magáról a könyvvel a könyvtárnak, vagy a Facebookon jelölje meg azokat a képen. Előrelátóan a csomagoláson feltüntetik, hogy mit tartalmaz, így ha egy olyan felnőtt talál meg egy gyermekkönyvet, akinek nincs gyermek a családjában, akkor ne vegye el a lehetőséget egy kisgyermek elől.

A csomagok Rácalmás főbb pontjaira kerülnek ki a nap folyamán többször, tehát nem egyszerre, így a délben, vagy késő délután sétálóknak is van esélyük arra, hogy ráakadjanak egy csomagra. Még az sem kizárt, hogy ugyanazon a helyen egy nap többször is találhatnak könyvet, hiszen összesen húsz csomag kerül ki. A nemzetközi könyv­ajándékozó nap elsősorban a gyerekeknek szól, de nem szerették volna kizárni a többieket sem, mert jó látni, hogy sokszor egy felnőtt is mennyire tud örülni egy ajándéknak.

A második hullámmal járó bezárás már nem érte őket annyira váratlanul, mint az első, valahol számítottak is rá. Viszonylag gyorsan tudtak reagálni, hiszen november 11-én kellett bezárniuk, de már 12-től folyamatosan szolgáltatnak. Azért, mert fizikailag nem mehetnek be a könyvtárba az olvasók, azért ők tartják velük a kapcsolatot az online térben és telefonon. Bárki tud kölcsönözni, és beiratkozni is lehet azoknak, akik még nem tagok. Az adatokat vagy bediktálja, vagy elküldi e-mailben, fizetni pedig ugyancsak elektronikusan, vagy átutalással lehet, de még akár csekken is, amit akkor kapnak, amikor elviszik az igényelt könyvcsomagot. A könyvtárhasználók számában sem volt komoly visszaesés, a zárás előtti napon tartottak egy hosszabb nyitvatartású napot reggel nyolctól este nyolcig. Erről mindenkit telefonon, vagy e-mailben értesítettek. Ennek meg is lett az eredménye, csak ezen az egyetlen napon hétszáz könyvet kölcsönöztek ki.

Hogy csökkentsék a kontaktus lehetőségét, és hogy ne kelljen olyan sűrűn könyvtárba menni, megváltoztatták a szabályokat is kicsit. Eredetileg 6 könyvet lehet kölcsönözni 4 hétre, amit kibővítettek, így most 12 könyvet lehet 6 hétre. Novemberben még nem volt annyira nagy forgalmuk, de ahogy közeledett a karácsony, ez erősen megélénkült, majd januárban nem győzték kapkodni a telefont, úgyhogy rengeteg könyvük van kölcsönzés alatt. Amikor a januári tételes leltárt készítették, akkor döbbentek rá, hogy kilencszáz kötet kint van az olvasóknál.

Hogy ne csak a könyvtár legyen előtérben, úgy gondolták, egy akcióval a művelődési ház is megtoldja az ünnepet. Február 14. sokak számára nem a könyvünnepet jelenti, hanem a Valentin-napot. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár ez alkalomból egy kis meglepetéssel készül a városlakóknak. Nyilván a meglepetést előre elárulni nem szabad, de annyi elmondható, hogy aki a vasárnapi friss időben elsétál a művelődési házhoz, és a bejárattól követi a szívecskéket, akkor eljut az előkészített meglepetéshez.