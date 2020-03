Akár csipkelődő üzenet is lehetne

A József Attila Könyvtár munkatársa, Takács Eszter ezúttal Sara Shepard: Pretty Little Liars – Hazug csajok társasága 1. könyvet ajánlja.

„Az élet sokkal viccesebb, ha mindent tudsz. Hogy honnan tudok ennyit? Mindenáron tudni szeretnétek? Hát csak nyugi! Mindent a maga idejében. Higgyétek el, imádnám elmondani! De abban mi lenne a vicc? Figyelni fogok. – A”

A kisvárosi pennsylvaniai Rosewood, öt lány – de az egyik eltűnik… Három évvel ezelőtt titokzatos módon eltűnik a rosewoodi gimi üdvöskéje, Alison DiLaurentis. Tipikus tizenéves, aki szép, okos, népszerű és persze szereti mások titkait megtudni.

Aria, aki most tért vissza Izlandról, művészlélek, fittyet hány a társadalmi szabályokra, ha kedve támad, beül egy kocsmába sörözni és akár csókcsatába is bonyolódik az illemhelyiségben. Emily, a jó kislány, aki azt teszi mindig, amit a szülei elvárnak tőle, tehetséges úszó, aki az úszócsapat egyik helyes sportolójával jár. Hanna, aki lúzerből lett menő csaj, most ő diktálja a divatot és álmai fiújával jár. Spencer, akin hatalmas családi nyomás van, és a nővére árnyékában nőtt fel, de igyekszik túlszárnyalni őt mindenben.

Azt gondolná az ember, hogy ennek a négy lánynak tökéletes az élete. De elkezdődik az új tanév, és történik valami. Elsőnek Aria kap SMS-t egy bizonyos „A”-tól, aki olyan titkot tud, amit csak Alison tudott. Ezután lassan a többi lány is megkapja a saját kis titkos üzenetét. A titokzatos „A” olyan, mintha minden lépésüket figyelné, és persze ennek hangot is ad fenyegető üzeneteiben. Vajon ki a titokzatos „A”? És honnan tudja legféltettebb titkaikat? Sara Shepard regénye egyszerre sorolható a tini kategóriába és a thriller műfajba, rövid, olvasmányos könyv, amelyben az egyes fejezetcímek „A” stílusában íródott csipkelődő üzeneteknek is olvashatók. A négy barátnő mindennapjain túl sok fiatalkori probléma is előkerül, a thriller vonal pedig túlmutat a szirupos tiniregényeken.„Még itt vagyok, ribancok. És mindent tudok.–A.”