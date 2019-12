Adventi koncert énekkel, verssel és orgonaszóval

Tavaly a hűvös Krisztus király katolikus plébániatemplomban teremtett szívet melengető adventi hangulatot a Dunaújvárosi Vegyeskar, idén ismét az evangélikus templomban adtak adventi koncertet pótszékes ház előtt.

Itt már stílusos egyenviseletüket is közelről megcsodálhatta a közönség, egyrészt mert a kellemes hőmérsékletben nem volt szükség a kabátokra, másrészt nyitásként a közönséget körbevéve álltak fel, hogy elénekeljék a gregoriántól, a reneszánszon át az angol carol-énekeken keresztül a kortárs magyar kórusmuzsikáig terjedő, erre az alkalomra összeállított repertoárjukat.

Pontosabban nem az egészet, legalábbis ebben a felállásban. A szeleknek… elnevezésű kánon és az Ave Maria című gregorián ének még így, a körhangzással simogatta a hallgatóság dobhártyáját, majd Kurucz Gergely, a vegyes kar egyik vezetője az Úrjöveti himnuszt olvasta fel a Cantionale Catholicumból (1676), Sík Sándor fordításában: „Jöjj el, Jézus, én szerelmem, vár a világ türelmetlen, téged, édes, szomjaz, éhez, jöjj el, Napfény, tündökölj! Te vagy égnek édessége, Jöjj el, földnek fényessége! Fellobogni, ránk ragyogni Jöjj, siess már, Jézusunk.”

A hagyományos kórusfelállásban a két karvezető, Könyves Ágnes és Kurucz Gergely felváltva vezényelte Kodály: Adventi ének, Pitoni: Laudate Dominum, Arcadelt: Ave Maria, Farkas: 131. zsoltár, Tillai: Ave Maria, és Kocsár: Hegyet hágék című szerzeményét. Ezt követően Baráth Bálint zongoraművész orgonajátékára a teljes kórus felvonult a karzatra, hogy előadja Praetorius: Es ist ein Ros…, Rossini: Salve o Vergine Maria, Rutter: Candleight Carol és a The first Noel című műveket. A záró blokkot már ismét a közönséget körülvéve énekelték, Bach: Szép csillaga és Bárdos: Karácsonyi bölcsődala így már testközelből hangzott el – ahogy a korábbiak is – zajos sikert aratva. Az adventi hangolódás jegyében arra kérték a közönséget, hogy Bárdos: Mennyből az angyal című darabját közösen énekeljék el.

Az ingyenes koncert végén idén adományokat is gyűjtöttek a Családok átmeneti otthona számára.