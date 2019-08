A világon először itt állítja ki a műveket

Ferenc József, az olasz király, az angol udvar is vásárolt képet Pentelei Molnár Jánostól, akinek szeptember 6-án nyílik kiállítása az Intercisa Múzeumban.

Kivételes lehetőség az az egy hónap, amíg a tárlat áll, mert az összeállítás eddig még nem volt látható nemcsak Magyarországon, de máshol a világban sem, és félő, hogy nem is lesz.

A magángyűjtő, akinek az anyag a birtokában van, teljes anonimitást kért, nem szeretné kilétét a nyilvánossággal megosztani. Azt viszont lehet tudni, hogy Európában neki van a legkomolyabb Pentelei Molnár-gyűjteménye. Bejárta a kontinenst időt, pénzt energiát nem kímélve, hogy felkutassa a festményeket. Miután két évig csendben figyelte az Intercisa Múzeum munkáját, úgy döntött, az intézmény méltó a gyűjtemény bemutatására. Tehát nem csak arról van szó, hogy a mester Pentelén született, a múzeum is kivívta annak rangját, hogy egy hónapra ide kerüljön ez a kivételes anyag. Egy évvel ezelőtt felhívta Farkas Lajos igazgatót, aki a megtisztelő kínálatra azonnal igent mondott. Nem csoda, hiszen a gyűjtők általában a nyilvánosság elől elrejtve gyönyörködnek kincseikben, ritka az ilyen, a Munkácsy-műveket gyűjtő, Pákh Imréhez hasonló műgyűjtő, aki a közönség számára is elérhetővé teszi. Ez is igazolja, hogy jó úton jár a múzeum, hiszen a most is látható Barcsay-kiállításhoz hasonlóan olyanok jelentkeznek be, akik öt évvel ezelőtt talán szóba sem álltak volna egy ilyen kis vidéki múzeummal. A magángyűjtő, miután alaposan megnézte a helyszínt, úgy döntött, Magyarországon először, itt állítja ki Pentelei Molnár János harminckét alkotását Pataki Ferenc festőművész Pentelei portréja kíséretében. A harminckettes szám még nem végleges, ugyanis ha addig rálel valahol a világban egy újabb alkotásra, akkor már azt is kiállítja a szeptember 6-án 17 órakor nyíló tárlaton.

A múzeumigazgató felajánlotta, hogy a gyűjtő határozza meg, ki nyitja majd meg a kiállítást. Ő viszont nem határozott meg konkrét személyt, csak annyit kért, hogy egy olyan helyi művész legyen, aki foglalkozik festészettel, tiszteli Pentelei Molnár Jánost, és ért is hozzá. Farkas Lajos ezek után a gyűjtő egyetértésével Rohonczi ROHO Istvánt kérte fel, aki természetesen ezt nagy örömmel el is vállalta.

A múzeumigazgató felhívja a figyelmet, hogy aki lokálpatriótának érzi magát, szereti a festészetet, éljen a lehetőséggel és nézze meg a tárlatot.